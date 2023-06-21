Advertisement
LIGA INDONESIA

Thomas Doll Evaluasi Penampilan Persija Jakarta Usai Dikalahkan RANS Nusantara FC 1-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |23:00 WIB
Thomas Doll Evaluasi Penampilan Persija Jakarta Usai Dikalahkan RANS Nusantara FC 1-2
Thomas Doll evaluasi permainan Persija Jakarta saat dikalahkan RANS Nusantara FC (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

THOMAS Doll evaluasi penampilan Persija Jakarta usai dikalahkan RANS Nusantara FC 1-2. Juru taktik asal Jerman tersebut mengkritisi bagaimana timnya bertahan di menit-menit akhir.

Persija Jakarta takluk dengan skor 1-2 dari RANS Nusantara FC di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (21/6/2023) malam WIB. Padahal, Macan Kemayoran – julukan Persija – sempat unggul lebih dulu melalui Alfriyanto Nico pada menit ke-61.

Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

Namun, RANS Nusantara bangkit di menit-menit akhir dan membalikkan skor. Gol-gol Antoni Putro pada menit ke-76 dan 90 lewat dua menit membawa tim berjuluk The Prestige Phoenix itu menang 2-1.

Seusai pertandingan, Thomas Doll memberi komentar soal penampilan Persija. Dia mengaku senang dengan performa timnya sebelum mencetak gol. Hanya saja, permainan bertahanan mereka di menit-menit akhir masih perlu diperbaiki.

"Kami bisa melihat sesuatu pada 45 menit pertama, pemain yang sangat muda di lapangan mereka bermain dengan baik. Kemudian 1-0, kami mengganti pemain dan kemudian tentu terkadang pemain melakukan kesalahan," jelas Doll kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (20/6/2023).

