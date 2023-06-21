Kisah Teddy Tjahjono, Petinggi Persib Bandung yang Pernah Jadi Direktur Perusahaan

KISAH Teddy Tjahjono, petinggi Persib Bandung yang pernah jadi direktur perusahaan akan dibahas di sini. Pecinta sepakbola tanah air terkhusus para Bobotoh -pendukung Persib Bandung- tentu tidak asing dengan sosok Teddy Tjahjono.

Ya, Teddy Tjahjono adalah salah satu sosok penting dalam direksi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Namun, ternyata kisah Teddy sebelum menjadi petinggi di klub berjuluk Pangeran Biru ini sangat menarik.

(Teddy Tjahjono (Kiri) bersama pemain anyar Persib Bandung di Liga 1 2023-2024, Edo Febriansah)

Hal ini karena masuknya Teddy ke dalam jajaran direksi Persib Bandung berawal dari dirinya yang sempat menjadi direktur di perusahaan roti. Pada awalnya, Teddy Tjahjono adalah salah satu orang kepercayaan Glenn Sugita.

Glenn Sugita sendiri merupakan salah satu pemilik dari Northstar Group, sebuah firma investasi yang didirikan olehnya bersama Patrick Sugito Walujo pada 2003. Sebagai orang kepercayaan Glenn Sugita, Teddy Tjahjono kemudian mendapat kepercayaan untuk menjadi direktur Breadlife, sebuah perusahaan roti di bawah naungan Northstar Group.

Dari sinilah awal mula Teddy Tjahjono menjadi petinggi di Persib Bandung, yaitu melalui peran besar Glenn Sugita. Pada 2009, Kemendagri (Kementerian Dalam Negri) mengeluarkan peraturan yang melarang klub sepakbola mendapat bantuan anggaran dari APBD.

Akibat hal tersebut, dibuatlah sebuah konsorsium Persib Bandung yang mana Glenn Sugita terlibat dalam hal itu dan kemudian menjadi Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat. Mulai musim 2012-2013, para petinggi Persib Bandung membuat langkah unik, mereka memadukan sister company untuk dapat menyokong keuangan Persib.

Tercatat, ada sekitar 20 sponsor resmi yang berasal dari pemiliknya. Salah satu perusahaan yang menjadi sponsor tersebut adalah Breadlife, perusahaan milik Glenn Sugita yang dikelola oleh Teddy Tjahjono.