Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Teddy Tjahjono, Petinggi Persib Bandung yang Pernah Jadi Direktur Perusahaan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:20 WIB
Kisah Teddy Tjahjono, Petinggi Persib Bandung yang Pernah Jadi Direktur Perusahaan
Petinggi Persib Bandung, Teddy Tjahjono (Foto: Laman resmi Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Teddy Tjahjono, petinggi Persib Bandung yang pernah jadi direktur perusahaan akan dibahas di sini. Pecinta sepakbola tanah air terkhusus para Bobotoh -pendukung Persib Bandung- tentu tidak asing dengan sosok Teddy Tjahjono.

Ya, Teddy Tjahjono adalah salah satu sosok penting dalam direksi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Namun, ternyata kisah Teddy sebelum menjadi petinggi di klub berjuluk Pangeran Biru ini sangat menarik.

Teddy Tjahjono

(Teddy Tjahjono (Kiri) bersama pemain anyar Persib Bandung di Liga 1 2023-2024, Edo Febriansah)

Hal ini karena masuknya Teddy ke dalam jajaran direksi Persib Bandung berawal dari dirinya yang sempat menjadi direktur di perusahaan roti. Pada awalnya, Teddy Tjahjono adalah salah satu orang kepercayaan Glenn Sugita.

Glenn Sugita sendiri merupakan salah satu pemilik dari Northstar Group, sebuah firma investasi yang didirikan olehnya bersama Patrick Sugito Walujo pada 2003. Sebagai orang kepercayaan Glenn Sugita, Teddy Tjahjono kemudian mendapat kepercayaan untuk menjadi direktur Breadlife, sebuah perusahaan roti di bawah naungan Northstar Group.

Dari sinilah awal mula Teddy Tjahjono menjadi petinggi di Persib Bandung, yaitu melalui peran besar Glenn Sugita. Pada 2009, Kemendagri (Kementerian Dalam Negri) mengeluarkan peraturan yang melarang klub sepakbola mendapat bantuan anggaran dari APBD.

Akibat hal tersebut, dibuatlah sebuah konsorsium Persib Bandung yang mana Glenn Sugita terlibat dalam hal itu dan kemudian menjadi Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat. Mulai musim 2012-2013, para petinggi Persib Bandung membuat langkah unik, mereka memadukan sister company untuk dapat menyokong keuangan Persib.

Tercatat, ada sekitar 20 sponsor resmi yang berasal dari pemiliknya. Salah satu perusahaan yang menjadi sponsor tersebut adalah Breadlife, perusahaan milik Glenn Sugita yang dikelola oleh Teddy Tjahjono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/49/2821620/manajer-arema-fc-ungkap-penyebab-singo-edan-sulit-gaet-pemain-asing-berkualitas-jelang-liga-1-2023-2024-RjjvBpol3M.jpg
Manajer Arema FC Ungkap Penyebab Singo Edan Sulit Gaet Pemain Asing Berkualitas Jelang Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/12/49/2812692/i-putu-gede-sebut-arema-fc-incar-pemain-timnas-indonesia-u-22-yang-mentas-di-sea-games-2023-8VAh2hbwlO.jpg
I Putu Gede Sebut Arema FC Incar Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Mentas di SEA Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/09/49/2810719/profil-edo-febriansyah-bek-timnas-indonesia-pilihan-shin-tae-yong-yang-sukses-taklukkan-hati-luis-milla-7k0BWsv9y4.jpg
Profil Edo Febriansyah, Bek Timnas Indonesia Pilihan Shin Tae-yong yang Sukses Taklukkan Hati Luis Milla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/49/2809186/jelang-musim-baru-presiden-persija-jakarta-berharap-tak-ada-lagi-jadwal-bentrok-antara-timnas-indonesia-dan-liga-1-UAykoZvr5Q.jpg
Jelang Musim Baru, Presiden Persija Jakarta Berharap Tak Ada Lagi Jadwal Bentrok Antara Timnas Indonesia dan Liga 1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663269/dipecat-manchester-united-ruben-amorim-kantongi-uang-kompensasi-rp200-miliar-yjx.webp
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Kantongi Uang Kompensasi Rp200 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Dua Keistimewaan John Herdman yang Bikin Timnas Indonesia Bisa Bangkit di Era Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement