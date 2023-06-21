Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bos Persib Bandung Ungkap Nasib Shahar Ginanjar Setelah Latihan Bareng Skuad Luis Milla

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:16 WIB
Bos Persib Bandung Ungkap Nasib Shahar Ginanjar Setelah Latihan Bareng Skuad Luis Milla
Shahar Ginanjar berpotensi gabung Persib Bandung (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

BOS Persib Bandung, Teddy Tjahjono, ungkap nasib Shahar Ginanjar setelah latihan bareng skuad asuhan Luis Milla. Kiper berusia 32 tahun itu, Shshar Ginanjar, terlihat latihan bersama skuad Maung Bandung – julukan Persib – di Lapangan Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Teddy Tjahjono selaku Deputi CEO Persib Bandung Bermartabat (PBB) membenarkan kabar bahwa Shahar Ginanjar berlatih bersama timnya. Sebab, Persib Bandung memang memerlukan satu kiper lagi jelang Liga 1 2023-2024.

Shahar Ginanjar

Namun, Teddy belum bisa memastikan apakah Shahar akan menjadi bagian dari skuad Persib atau tidak nantinya. Eks kiper Persija Jakarta tersebut statusnya masih trial untuk saat ini.

"Shahar lagi trial, jadi belum ada keputusan. Nanti kalau ada keputusan baru diinfokan," kata Teddy Tjahjono, Rabu (21/6/2023).

Teddy menuturkan bahwa kualitaas Shahar akan dievaluasi oleh tim pelatih. Rencananya, dia akan bersama skuad Persib hingga program TC di Yogyakarta berakhir.

