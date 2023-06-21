Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Musim 2023-2024, PT LIB Tegaskan Pelatih Liga 1 Wajb Berlisensi AFC A Pro

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |09:20 WIB
Jelang Musim 2023-2024, PT LIB Tegaskan Pelatih Liga 1 Wajb Berlisensi AFC A Pro
Direktur PT LIB, Ferry Paulus. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024, PT Liga Indonesia Baru (PT) LIB mengingatkan agar setiap klub di Liga 1 harus memiliki pelatih yang berlisensi AFC A Pro. Jika tidak, maka tim tersebut harus mencari pelatih baru yang sesuai dengan standar yang diminta oleh panitia penyelenggara Liga 1 tersebut.

Menurut pemaparan Direktur PT LIB, Ferry Paulus, pelatih Liga 1 2023-2024 memang wajib berlisensi AFC A Pro atau setara. Jika tidak punya, pelatih itu tidak diperbolehkan menjadi juru taktik klub yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia tersebut.

“Tidak bisa. Kalau belum jadi AFC Pro itu tidak bisa,” kata Ferry kepada awak media termasuk MNC Portal di Jakarta pada Selasa (20/6/2023).

Ferry juga menegaskan tidak akan dispensasi kepada klub yang belum memenuhi standar pelatih berlisensi AFC A Pro. Menurutnya, mulai saat ini sudah seharusnya terbiasa dengan aturan yang ketat demi meningkatkan kualitas kompetisi di Tanah Air.

Direktur PT LIB, Ferry Paulus

“Tadi ada pertanyaan, boleh tidak dapat dispensasi? Tidak. Kita harus terbiasa agak strict (ketat) dengan aturan lisensi AFC Pro tersebut,” tambahnya.

Sebenarnya, sejak kompetisi musim 2021 sudah diterapkan aturan pelatih untuk minimal memiliki lisensi AFC A Pro atau setara. Namun nyatanya pada musim 2022-2023 masih ada klub yang menunjuk pelatih belum memiliki lisensi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia_2.jpg
2 Kelemahan Timnas Futsal Indonesia jelang Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement