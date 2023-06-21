Jelang Musim 2023-2024, PT LIB Tegaskan Pelatih Liga 1 Wajb Berlisensi AFC A Pro

JAKARTA – Jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024, PT Liga Indonesia Baru (PT) LIB mengingatkan agar setiap klub di Liga 1 harus memiliki pelatih yang berlisensi AFC A Pro. Jika tidak, maka tim tersebut harus mencari pelatih baru yang sesuai dengan standar yang diminta oleh panitia penyelenggara Liga 1 tersebut.

Menurut pemaparan Direktur PT LIB, Ferry Paulus, pelatih Liga 1 2023-2024 memang wajib berlisensi AFC A Pro atau setara. Jika tidak punya, pelatih itu tidak diperbolehkan menjadi juru taktik klub yang bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia tersebut.

“Tidak bisa. Kalau belum jadi AFC Pro itu tidak bisa,” kata Ferry kepada awak media termasuk MNC Portal di Jakarta pada Selasa (20/6/2023).

Ferry juga menegaskan tidak akan dispensasi kepada klub yang belum memenuhi standar pelatih berlisensi AFC A Pro. Menurutnya, mulai saat ini sudah seharusnya terbiasa dengan aturan yang ketat demi meningkatkan kualitas kompetisi di Tanah Air.

“Tadi ada pertanyaan, boleh tidak dapat dispensasi? Tidak. Kita harus terbiasa agak strict (ketat) dengan aturan lisensi AFC Pro tersebut,” tambahnya.

Sebenarnya, sejak kompetisi musim 2021 sudah diterapkan aturan pelatih untuk minimal memiliki lisensi AFC A Pro atau setara. Namun nyatanya pada musim 2022-2023 masih ada klub yang menunjuk pelatih belum memiliki lisensi tersebut.