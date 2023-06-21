Joselu Abaikan Nomor Punggung 9, Pertanda Real Madrid Masih Cari Striker?

JOSELU abaikan nomor punggung 9 mungkin adalah pertanda Real Madrid masih mencari seorang bomber untuk gantikan Karim Benzema. Rekrutan anyar Real Madrid tersebut memilih nomor punggung 14.

Pada pekan ini, Los Blancos – julukan Real Madrid – memperkenalkan Joselu sebagai rekrutan keempatnya di musim panas ini. Sebelumnya, klub ibu kota Spanyol tersebut telah merekrut Brahim Diaz, Fran Garcia, dan Jude Bellingham.

Baca Juga:

Joselu adalah seorang striker. Dia adalah pemain yang bertipe serupa dengan Karim Benzema. Namun demikian, perbedaan kelas di antara keduanya memang terlalu jauh meski mereka mengakhiri Liga Spanyol 2022-2023 dengan perbedaan tiga gol saja.

Joselu mencetak 16 gol untuk Espanyol pada Liga Spanyol 2022-2023 selagi Karim Benzema mengukir 19 gol. Namun, Real Madrid diperkirakan akan menggaet seorang bomber dengan nama besar lainnya yang sepadan dengan sang peraih Ballon dOr 2022.

BACA JUGA: Ini Alasan Jude Bellingham Pilih Nomor Punggung 5 di Real Madrid

Indikasi tersebut muncul karena nomor 9 hingga kini masih kosong. Dalam perkenalannya, Joselu memilih untuk mengenakan nomor 14, bukannya 9.