HOME BOLA LIGA SPANYOL

Joselu Abaikan Nomor Punggung 9, Pertanda Real Madrid Masih Cari Striker?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |00:39 WIB
Joselu Abaikan Nomor Punggung 9, Pertanda Real Madrid Masih Cari Striker?
Joselu pilih nomor 14 di Real Madrid (Foto: Twitter/realmadrid)
A
A
A

JOSELU abaikan nomor punggung 9 mungkin adalah pertanda Real Madrid masih mencari seorang bomber untuk gantikan Karim Benzema. Rekrutan anyar Real Madrid tersebut memilih nomor punggung 14.

Pada pekan ini, Los Blancos – julukan Real Madrid – memperkenalkan Joselu sebagai rekrutan keempatnya di musim panas ini. Sebelumnya, klub ibu kota Spanyol tersebut telah merekrut Brahim Diaz, Fran Garcia, dan Jude Bellingham.

Joselu

Joselu adalah seorang striker. Dia adalah pemain yang bertipe serupa dengan Karim Benzema. Namun demikian, perbedaan kelas di antara keduanya memang terlalu jauh meski mereka mengakhiri Liga Spanyol 2022-2023 dengan perbedaan tiga gol saja.

Joselu mencetak 16 gol untuk Espanyol pada Liga Spanyol 2022-2023 selagi Karim Benzema mengukir 19 gol. Namun, Real Madrid diperkirakan akan menggaet seorang bomber dengan nama besar lainnya yang sepadan dengan sang peraih Ballon dOr 2022.

Indikasi tersebut muncul karena nomor 9 hingga kini masih kosong. Dalam perkenalannya, Joselu memilih untuk mengenakan nomor 14, bukannya 9.

Halaman:
1 2
      
