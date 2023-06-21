6 Pemain Rekrutan Jose Mourinho saat di Manchester United dan Nasibnya Kini, Nomor 1 Sempat Jadi Andalan!

SEBANYAK 6 pemain rekrutan Jose Mourinho saat di Manchester United dan nasibnya kini akan dibahas di sini. Seperti yang diketahui, sebelum berlabuh ke AS Roma, Jose Mourinho telah lebih dulu menukangi klub-klub elit Liga Inggris seperti halnya Manchester United.

Jose Mourinho mendarat di Old Trafford pada 2016. Secara statistik, total pelatih berjuluk The Special One telah memainkan 144 pertandingan bersama Manchester United dengan raihan 84 kemenangan, 31 hasil imbang dan 29 kekalahan di semua kompetisi.

Lebih dari itu, Jose Mourinho juga mempersembahkan beberapa trofi untuk Manchester United. Di antaranya, Mourinho meraih trofi Piala FA, Community Shield dan Liga Eropa dalam dua musimnya menjadi juru taktik Setan Merah -julukan Manchester United.

Meski terbilang cukup berhasil, Jose Mourinho tetap mengalami pemecatan pada 2018. Hal ini tidak terlepas dari performa buruk Manchester United di beberapa laga awal musim ketiga Jose Mourinho di Old Trafford.

Layaknya pelatih pada umumnya, Jose Mourinho juga mendatangkan beberapa pemain kala dirinya menukangi Manchester United. Namun, bagaimana dengan nasib para pemain rekrutan Jose Mourinho di Manchester United saat ini? Simak ulasan berikut ini.

Berikut 6 Pemain Rekrutan Jose Mourinho saat di Manchester United dan Nasibnya Kini

6. Alexis Sanchez





Jose Mourinho tertarik untuk mendatangkan Alexis Sanchez ke Old Trafford setelah penampilan mengesankannya di Arsenal. Sayangnya, saat membela Manchester United justru Sanchez seakan kehilangan sentuhan magisnya.

Akibat hal itu, Sanchez kemudian sempat dipinjamkan ke Inter Milan hingga akhirnya dipermanenkan. Bersama Nerazzurri -julukan Inter Milan, penampilan Sanchez kembali membaik. Namun karena kalah saing dengan pemain muda, dirinya kemudian tersisihkan hingga berakhir dijual ke Marseille.

5. Lee Grant





Jose Mourinho sempat membuat publik terkejut dengan keputusannya merekrut sosok penjaga gawang bernama Lee Grant. Benar saja, tak lama setelah merekrutnya, Mourinho justru didepak dari Manchester United.

Alhasil, Grant tidak banyak dimainkan dan total hanya turun dalam dua penampilan. Pada akhirnya, Grant memutuskan pensiun di Manchester United pada 2022 lalu. Kini, diketahui Grant menjadi seorang asisten pelatih dari klub yang baru promosi ke divisi Championship, Ipswich Town.