Timnas Jerman vs Kolombia: Hansi Flick Pastikan Semua Pemain Der Panzer Siap Tempur

HANSI Flick pastikan semua pemain Timnas Jerman siap tempur hadapi Kolombia. Laga uji coba ini akan berlangsung pada Rabu (21/6/2023) dini hari nanti WIB.

Der Panzer – julukan Timnas Jerman – mempersiapkan diri jelang menjadi tuan rumah di Piala Eropa 2024. Salah satu laga uji coba yang dilakoni bulan Juni ini adalah kontra Kolombia di Arena Veltins, Gelsenkirchen, Rabu (21/6/2023) mulai pukul 01.45 WIB nanti.

"Kami menantikan pertandingan tersebut. Ini akan menjadi laga yang menarik dan penting bagi perjalan kami dan terus berkembang," ujar Flick dilansir dari Bavarian Football Works, Selasa (20/6/2023).

"Kolombia adalah tim yang sangat agresif saat tidak memegang bola. Semua pemain (Jerman) telah berlatih bersama, dalam keadaan sehat, dan siap bermain," lanjutnya.

Hansi Flick mengungkap dua pemain yang bakal dimainkan. Mereka ialah Malick Thiaw pada sisi pertahanan dan Iikay Gundogan sebagai pengatur di lini tengah.

"Malick Thiaw akan bermain nanti. Dia bermain dengan sangat baik (saat melawan Polandia)," jelas Flick.