Marselino Ferdinan Disorot Jurnalis asal Inggris Usai Tampil Memukau di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

MARSELINO Ferdinan disorot jurnalis asal Inggris, Bence Bocsak, usai tampil memukau di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Menurut Bocsak, Marselino menampilkan performa yang solid dalam laga FIFA Matchday Juni 2023 itu.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – gagal menahan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 19 Juni 2023. Mereka kalah 0-2 namun tetap memetik beberapa hal positif, termasuk penampilan Marselino yang bermain 90 menit di laga ini.

"Marselino Ferdinan menunjukkan performa yang solid saat melawan Argentina kemarin," tulis Bocsak di akun Twitter pribadinya @BenBocsak, Selasa (20/6/2023).

Gelandang klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze, tersebut dinilai tampil ciamik. Beberapa aksinya yang menjadi sorotan termasuk ketika mengelabui wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho.

Bocsak menyoroti beberapa statistik memukau dari Marselino, seperti memenangi delapan duel dalam laga tersebut. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga sukses melakukan tiga tekel dari tiga percobaan.