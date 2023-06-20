Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Timnas Islandia vs Portugal, Cristiano Ronaldo Puji sang Lawan Setinggi Langit

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |22:45 WIB
Jelang Laga Timnas Islandia vs Portugal, Cristiano Ronaldo Puji sang Lawan Setinggi Langit
Cristiano Ronaldo tak remehkan Timnas Islandia jelang bela Timnas Portugal di kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Twitter/selecaoportugal)
A
A
A

JELANG laga Timnas Islandia vs Portugal, Cristiano Ronaldo puji sang lawan setinggi langit. Menurutnya, Timnas Islandia akan memberikan perlawanan yang sulit kepada Portugal.

Selecao das Quinas – julukan Portugal – melanjutkan petualangannya di kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan bertandang ke Stadion Laugardalsvollur, Reykjavic, Rabu (21/6/2023) dini hari nanti WIB. Portugal bertekad merengkuh kemenangan keempatnya secara beruntun, namun Cristiano Ronaldo tidak memperkirakan laga akan berjalan mudah.

 Cristiano Ronaldo

"Saya rasa itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Islandia adalah tim yang sangat bagus, kuat, dan selalu sulit melawan mereka saat bermain di kandangnya," ujar Ronaldo dikutip dari laman resmi Timnas Portugal, Selasa (20/6/2023).

"Dengan dukungan suporter tuan rumah, di stadion mereka, itu akan sulit," lanjutnya.

Timnas Portugal menduduki puncak klasemen sementara Grup J kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan torehan sembilan poin. Skuad asuhan Roberto Martinez tampil superior dari tiga laga terdahulu dengan mencetak 13 gol dan tak pernah kebobolan.

Halaman:
1 2
      
