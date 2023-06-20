Jelang Laga Timnas Islandia vs Portugal, Cristiano Ronaldo Puji sang Lawan Setinggi Langit

JELANG laga Timnas Islandia vs Portugal, Cristiano Ronaldo puji sang lawan setinggi langit. Menurutnya, Timnas Islandia akan memberikan perlawanan yang sulit kepada Portugal.

Selecao das Quinas – julukan Portugal – melanjutkan petualangannya di kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan bertandang ke Stadion Laugardalsvollur, Reykjavic, Rabu (21/6/2023) dini hari nanti WIB. Portugal bertekad merengkuh kemenangan keempatnya secara beruntun, namun Cristiano Ronaldo tidak memperkirakan laga akan berjalan mudah.

"Saya rasa itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Islandia adalah tim yang sangat bagus, kuat, dan selalu sulit melawan mereka saat bermain di kandangnya," ujar Ronaldo dikutip dari laman resmi Timnas Portugal, Selasa (20/6/2023).

"Dengan dukungan suporter tuan rumah, di stadion mereka, itu akan sulit," lanjutnya.

Timnas Portugal menduduki puncak klasemen sementara Grup J kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan torehan sembilan poin. Skuad asuhan Roberto Martinez tampil superior dari tiga laga terdahulu dengan mencetak 13 gol dan tak pernah kebobolan.