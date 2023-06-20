Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia vs Papua Nugini: Harimau Malaya Mengamuk 10-0!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |22:13 WIB
Timnas Malaysia menggilas Papua Nugini 10-0 di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
HASIL Timnas Malaysia vs Papua Nugini di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Selasa (20/6/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor telak 10-0.

Paulo Josue menyumbangkan hattrick dalam pertandingan ini untuk Harimau Malaya – julukan Timnas Malaysia. Sedangkan Arif Aiman mencetak empat gol dalam laga ini. Tiga gol lainnya dicetak oleh Safawi Rasid, Faisal Halim, dan Daniel Ting.

Timnas Malaysia

Jalannya Pertandingan

Timnas Malaysia mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Kendati begitu, skuad asuhan Kim Pan-gon tersebut tetap kesulitan untuk menembus pertahanan tangguh Papua Nugini.

Kebuntuan baru terpecahkan pada akhir babak pertama ketika Timnas Malaysia mendapatkan hadiah penalti. Safawi Rasid yang maju sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya dengan baik.

Setelah itu, barulah Malaysia mengamuk di babak kedua. Paulo Josue mencetak gol kedua mereka pada menit ke-52, dikuti oleh Arif Aiman pada lima menit kemudian. Malaysia pun unggul 3-0.

Tak berlangsung lama, gol keempat Malaysia tercipta melalui Faisal Halim. Satu menit setelahnya, Aiman membukukan gol keduanya malam ini dan membawa Harimau malaya unggul 5-0.

Halaman:
1 2
      
