Minta Jersey Elkan Baggott, Cristian Romero Pernah Teriak di Hadapan Wajah Harry Maguire hingga Tabrak Kai Havertz hingga Mental!

CRISTIAN Romero, pemain Timnas Argentina yang pernah teriak di hadapan Harry Maguire hingga tabrak Kai Havertz hingga mental. Sang bek tengah Tottenham Hotspur bertukar jersey dengan Elkan Baggott dalam laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Laga Timnas Indonesia vs Argentina telah dilaksanakan pada Senin 19 Juni 2023 lalu. La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 setelah mendominasi pada hampir sepanjang laga.

Cristian Romero mencetak gol kedua Argentina di laga itu melalui tandukannya. Sebelumnya, gol pertama dicetak oleh Leandro Paredes lewat tendangan roket dari luar kotak penalti.

Di akhir pertandingan, Romero bertukar jersey dengan bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Sang pemain Timnas Argentina, Romero, nyatanya merupakan sosok yang garang di lapangan.

Ketika Tottenham Hotspur berjumpa Manchester United di Liga Inggris, Romero pernah membuat Harry Maguire jengkel. Pada saat itu, Tottenham bermain imbang 2-2 kontra Manchester United di lanjutan Liga Inggris 2021-2022.