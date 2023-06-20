Hasil Timnas Vietnam vs Suriah di FIFA Matchday Juni 2023: Doan Van Hau Cs Menang Tipis 1-0

Berikut hasil Timnas Vietnam vs Suriah di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: VFF)

HASIL Timnas Vietnam vs Suriah di FIFA Matchday Juni 2023 sudah diketahui. Doan Van Hau cs berhasil mendulang hasil positif usai menang dengan skor tipis 1-0 atas Suriah.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Thien Truong, Nam Dinh, Vietnam, Selasa (20/6/2023) malam WIB. Adapun satu gol kemenangan Timnas Vietnam dicetak Tuan Hai Pham pada menit 49.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Timnas Vietnam langsung berinisiatif menyerang. Anak asuh Philippe Troussier itu tampak bersemangat untuk menciptakan gol cepat.

Di sisi lain, Suriah tidak tinggal diam. Mereka juga melancarkan sejumlah serangan berbahaya ke lini pertahanan Timnas Vietnam.

Memasuki menit ke-30, pertarungan sengit kian tersaji. Kedua tim saling jual beli serangan namun masih belum mampu memecahkan kebuntuan.

Hingga babak pertama usai, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Alhasil, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol di paruh pertama.