HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Timnas Argentina German Pezella Terharu Usai Kalahkan Timnas Indonesia, Sampai Berkaca-kaca

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:22 WIB
Kapten Timnas Argentina German Pezella Terharu Usai Kalahkan Timnas Indonesia, Sampai Berkaca-kaca
Aksi German Pezzella di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: REUTERS)
A
A
A

KAPTEN Timnas Argentina, German Pezella, terharu usai kalahkan Timnas Indonesia. Bahkan, bek 31 tahun milik Real Betis itu sampai berkaca-kaca.

Ya, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil menggebuk Timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Argentina

Mendominasi sepanjang laga, pasukan Lionel Scaloni itu baru bisa membuka keunggulan lewat tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38. Kemudian, mereka berhasil mengunci kemenangan atas Timnas Indonesia via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Pada laga tersebut, German Pezella didapuk sebagai kapten Timnas Argentina. Tak ingin mengecewakan pelatih Lionel Scaloni, bek Real Betis itu tampil solid hingga mencatatkan cleansheet meski sempat kewalahan menahan serangan Timnas Indonesia.

Usai laga tersebut, German Pezella mengunggah sejumlah momen saat menjadi kapten Timnas Argentina kontra Timnas Indonesia di Instagram Storiesnya. Salah satunya, bek Real Betis itu mengunggah momen ketika dirinya bertepuk tangan di hadapan ribuan suporter yang memadati SUGBK.

Telusuri berita bola lainnya
