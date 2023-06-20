Timnas Jepang Bantai Peru 4-1 dan El Salvador 6-0, Timnas Indonesia Sanggup Tahan Samurai Biru di Piala Asia 2023?

Timnas Jepang bakal jadi lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: JFA)

TIMNAS Jepang bantai Peru 4-1 dan El Salvador 6-0 dalam FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Indonesia akan menjadi lawan Jepang di fase grup Piala Asia 2023 mendatang.

Samurai Biru – julukan Timnas Jepang – melakoni dua pertandingan uji coba pada FIFA Matchday Juni 2023 ini. Yang pertama adalah menjamu El Salvador di Toyota Stadium pada 15 Juni 2023 lalu.

Tim asuhan Hajime Moriyasu bermain dengan nyaman di sepanjang laga, dengan sudah membuka skor sejak menit pertama melalui Shogo Taniguchi. El Salvador bahkan sudah kehilangan pemain sejak menit ketiga karena Ronald Gomez dikartu merah.

Semenit kemudian, Ayase Ueda mencetak gol penalti yang disambung oleh gol-gol Takefusa Kubo (25’) dan Ritsu Doan (44’). Timnas Jepang pun unggul 4-0 pada saat jeda.

Keita Nakamura (60’) dan Kyogo Furuhashi (73’) memastikan kemenangan telak Jepang dengan skor 6-0 di babak kedua. Tren positif Samurai Biru kemudian berlanjut pada laga kedua yang dimainkan Selasa (20/6/2023) ini ketika menghadapi Peru.

Hiroki Ito (22’) dan Kaoru Mitoma (37’) telah membuat mereka unggul 2-0 pada saat jeda. Junya Ito (62’) dan Daizen Maeda (74’) memastikan dominasi Jepang atas Peru, yang mendapat gol hiburan dari Christofer Gonzales (83’). Jepang pun menang dengan skor 4-1.