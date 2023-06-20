Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023: White Wolf Menang Tipis 1-0

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:03 WIB
Hasil Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023: White Wolf Menang Tipis 1-0
Berikut hasil Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/uzbekistanfa)
A
A
A

HASIL Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. White Wolf -julukan Timnas Uzbekistan U-17- berhasil mendulang poin penuh setelah menang dengan skor tipis 1-0.

Laga tersebut berlangsung di Thammasat Stadium, Thailand, Selasa (20/6/2023) malam WIB. Satu gol kemenangan Uzbekistan U-17 dicetak Mukkhamedali Reimov pada menit 81.

Timnas India U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Uzbekistan U-17 bermain dengan skema menyerang sejak awal babak pertama. Dominasi yang dilakukan Timnas Uzbekistan U-17 sukses membuat India U-17 tidak mampu mengembangkan permainan.

Alhasil, India U-17 dipaksa hanya memainkan bola di lini pertahanan mereka. Di sisi lain, Uzbekistan U-17 kian nyaman dengan melancarkan serangan dari berbagai sisi.

Akan tetapi, upaya yang dilakukan Timnas Uzbekistan U-17 masih belum membuahkan hasil. Skor 0-0 pun tidak berubah hingga babak pertama berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Kejutan! Federico Barba Buka Suara soal Kepindahan dari Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement