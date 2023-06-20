Hasil Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023: White Wolf Menang Tipis 1-0

Berikut hasil Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/uzbekistanfa)

HASIL Timnas Uzbekistan U-17 vs India U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. White Wolf -julukan Timnas Uzbekistan U-17- berhasil mendulang poin penuh setelah menang dengan skor tipis 1-0.

Laga tersebut berlangsung di Thammasat Stadium, Thailand, Selasa (20/6/2023) malam WIB. Satu gol kemenangan Uzbekistan U-17 dicetak Mukkhamedali Reimov pada menit 81.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Uzbekistan U-17 bermain dengan skema menyerang sejak awal babak pertama. Dominasi yang dilakukan Timnas Uzbekistan U-17 sukses membuat India U-17 tidak mampu mengembangkan permainan.

Alhasil, India U-17 dipaksa hanya memainkan bola di lini pertahanan mereka. Di sisi lain, Uzbekistan U-17 kian nyaman dengan melancarkan serangan dari berbagai sisi.

Akan tetapi, upaya yang dilakukan Timnas Uzbekistan U-17 masih belum membuahkan hasil. Skor 0-0 pun tidak berubah hingga babak pertama berakhir.