HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Argentina Sempat Terancam Dibobol Timnas Indonesia, Ekspresi Wajah Alexis Max Allister Jadi Sorotan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:40 WIB
Timnas Argentina Sempat Terancam Dibobol Timnas Indonesia, Ekspresi Wajah Alexis Max Allister Jadi Sorotan
Ekspresi Alexis Mac Allister saat Timnas Argentina hampir dibobol Timnas Indonesia (Foto: TikTok/@berusahafyp_yuk)
A
A
A

TIMNAS Argentina sempat terancam dibobol Timnas Indonesia, ekspresi wajah Alexis Max Allister jadi sorotan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, gelandang anyar Liverpool itu terlihat garuk-garuk kepala ketika Argentina dibuat bertahan karena diserang Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sekadar diketahui, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- memang berhasil mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 dalam laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Duel bersejarah ini disuguhkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Argentina

Kemenangan Timnas Argentina atas Timnas Indonesia dibuka oleh gol roket Leandro Paredes dari jarak jauh pada menit ke-38. Lalu, sundulan Cristian Romero pada menit ke-55 menjadi gol penutup kemenangan juara Piala Dunia 2022 itu atas tim besutan Shin Tae-yong.

Meski kalah, Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Timnas Argentina. Bahkan, skuad Garuda hampir saja bisa membobol gawang La Albiceleste yang dikawal Emiliano Martinez via sundulan Elkan Baggott.

Selain peluang itu, beberapa kali Timnas Indonesia juga mampu merepotkan barisan pertahanan Timnas Argentina. Menariknya, ekspresi wajah Alexis Max Allister yang tidak dimainkan pada laga tersebut jadi sorotan ketika Argentina dibuat bertahan karena diserang skuad Garuda.

Seperti sebuah video yang diunggah akun TikTok @berusahafyp_yuk, Alexis Mac Allister tertangkap kamera menunjukkan ekspresi seolah sedang kesal. Pemain anyar Liverpool itu terlihat garuk-garuk kepala saat Pratama Arhan hendak melepaskan tendangan pojok yang membuat La Albiceleste bertahan total.

Halaman:
1 2
      
