Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pelatih yang Berkhianat dengan Gabung Klub Rival, Nomor 1 Jose Mourinho!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:24 WIB
6 Pelatih yang Berkhianat dengan Gabung Klub Rival, Nomor 1 Jose Mourinho!
Jose Mourinho kala mendampingi tim berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

6 pelatih yang berkhianat dengan gabung klub rival akan diulas Okezone. Sebab, kepindahan sejumlah pelatih sepakbola ini ke klub rival jadi sorotan banyak pihak.

Lalu, siapa saja pelatih tersebut? Sebagaimana dilansir dari Youtube Starting Eleven List, Selasa (20/6/2023), berikut 6 pelatih yang berkhianat dengan gabung klub rival.

6. Maurizio Sarri

Maurizio Sarri

Salah saru pelatih yang berkhianat dengan gabung klub rival adalah Maurizio Sarri. Hal itu terjadi kala Sarri memutuskan melatih Juventus pada 2019.

Sarri pun dipandang berkhianat oleh pendukung Napoli. Pasalnya, sosoknya sudah dipandang sebagai pelatih legendaris di Napoli karena berhasil membawa tim itu berkembang pesat. Bahkan, dia membantu Napoli dua kali menjadi runner-up Liga Italia, yakni pada 2015-2016 dan 2017-2018.

Sarri sendiri memutuskan hengkang dari Napoli usai adanya masalah perpanjangan kontrak. Dia kemudian hijrah ke Chelsea. Tak lama menangani klub Inggris, Sarri kembali ke Italia. Tetapi bukannya kembali ke Napoli, dia justru menangani Juventus. Pada 2020, Sarri pun dipecat Juventus usai membawa tim itu juara Liga Italia pada musim sebelumnya.

5. Jorge Jesus

Jorge Jesus

Kemudian, ada nama Jorge Jesus. Dia juga dipandang pengkhianat oleh fans Benfica. Pasalnya, Jesus memilih hijrah melatih Sporting Lisbon.

Padahal, sosok Jorge Jesus sudah melekat dengan Benfica karena dia sukses besar dalam melatih klub itu. Di bawah asuhannya, Benfica meraih 10 trofi di sepanjang 2009-2015.

Perpisahan Jesus dengan Benfica sendiri harus terjadi karena dirinya ogah memperpanjang kontrak di sana lantaran akan adanya pengurangan gaji. DIa pun hijrah ke Sporting Lisbon pada 2015. Di sana, kariernya sayangnya gagal apik. Pada 2020, Jesus kembali ke Benfica, tetapi gagak berdampak besar juga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662955/john-herdman-bakal-bawa-satu-asisten-pelatih-ke-timnas-indonesia-adl.webp
John Herdman Bakal Bawa Satu Asisten Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
Sulit Dibaca Lawan, Taktik Bunglon John Herdman Cocok untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement