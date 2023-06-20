6 Pelatih yang Berkhianat dengan Gabung Klub Rival, Nomor 1 Jose Mourinho!

6 pelatih yang berkhianat dengan gabung klub rival akan diulas Okezone. Sebab, kepindahan sejumlah pelatih sepakbola ini ke klub rival jadi sorotan banyak pihak.

Lalu, siapa saja pelatih tersebut? Sebagaimana dilansir dari Youtube Starting Eleven List, Selasa (20/6/2023), berikut 6 pelatih yang berkhianat dengan gabung klub rival.

6. Maurizio Sarri





Salah saru pelatih yang berkhianat dengan gabung klub rival adalah Maurizio Sarri. Hal itu terjadi kala Sarri memutuskan melatih Juventus pada 2019.

Sarri pun dipandang berkhianat oleh pendukung Napoli. Pasalnya, sosoknya sudah dipandang sebagai pelatih legendaris di Napoli karena berhasil membawa tim itu berkembang pesat. Bahkan, dia membantu Napoli dua kali menjadi runner-up Liga Italia, yakni pada 2015-2016 dan 2017-2018.

Sarri sendiri memutuskan hengkang dari Napoli usai adanya masalah perpanjangan kontrak. Dia kemudian hijrah ke Chelsea. Tak lama menangani klub Inggris, Sarri kembali ke Italia. Tetapi bukannya kembali ke Napoli, dia justru menangani Juventus. Pada 2020, Sarri pun dipecat Juventus usai membawa tim itu juara Liga Italia pada musim sebelumnya.

5. Jorge Jesus





Kemudian, ada nama Jorge Jesus. Dia juga dipandang pengkhianat oleh fans Benfica. Pasalnya, Jesus memilih hijrah melatih Sporting Lisbon.

Padahal, sosok Jorge Jesus sudah melekat dengan Benfica karena dia sukses besar dalam melatih klub itu. Di bawah asuhannya, Benfica meraih 10 trofi di sepanjang 2009-2015.

Perpisahan Jesus dengan Benfica sendiri harus terjadi karena dirinya ogah memperpanjang kontrak di sana lantaran akan adanya pengurangan gaji. DIa pun hijrah ke Sporting Lisbon pada 2015. Di sana, kariernya sayangnya gagal apik. Pada 2020, Jesus kembali ke Benfica, tetapi gagak berdampak besar juga.