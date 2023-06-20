Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Roket Leandro Paredes ke Gawang Timnas Indonesia Mirip Lesatan Febri Hariyadi di SEA Games 2017

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:25 WIB
Gol Roket Leandro Paredes ke Gawang Timnas Indonesia Mirip Lesatan Febri Hariyadi di SEA Games 2017
Leandro Paredes di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Instagram/@leoparedes20)
A
A
A

GOL roket Leandro Paredes ke gawang Timnas Indonesia mirip lesatan Febri Hariyadi di SEA Games 2017. Bola yang dilepaskan gelandang Timnas Argentina itu, persis seperti gol Febri Hariyadi melalui tembakan keras dari jarak jauh yang menghujam gawang Kamboja U-22 di SEA Games 2017.

Seperti diketahui, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Leandro Paredes

Leandro Paredes menjadi salah satu aktor kemenangan Timnas Argentina usai menyumbang satu gol pada menit ke-38. Lalu, sundulan Cristian Romero pada menit ke-55 menjadi gol penutup kemenangan juara Piala Dunia 2022 itu atas skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia.

Menariknya, gol Leandro Paredes ke gawang Timnas Indonesia masih menjadi sorotan pencinta bola hingga saat ini. Pasalnya, gelandang milik Juventus itu mencetak gol melalui tendangan roketnya yang mengarah ke pojok kiri gawang Timnas Indonesia yang dikawal oleh Ernando Ari.

Bagaimana tidak, Leandro Paredes melepaskan tembakan roket dengan keras dan teknik yang tinggi. Alhasil, Ernando Ari dibuat tak berdaya hingga bola pun menghujam deras jala gawang Timnas Indonesia.

