Akui Timnas Indonesia Bikin Argentina Kesulitan Menang, Lionel Scaloni Lempar Pujian untuk Shin Tae-yong

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni, melempar pujian untuk juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pujian ini diberikan usai Timnas Indonesia berhasil membuat Argentina kesulitan menang kala berhadapan dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023.

Ya, Timnas Indonesia baru saja berhadapan dengan Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Timnas Indonesia yang memiliki peringkat jauh berbeda dari Timnas Argentina secara mengejutkan berhasil merepotkan pasukan Lionel Scaloni. Alhasil, sederet peluang Timnas Argentina untuk mencetak gol yang didapat di 30 menit awal laga gagal berbuah gol.

Solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia membuat Argentina baru bisa menjebol gawang Ernando Ari pada menit ke-38. Gol itu dicetak oleh Leandro Paredes lewat tendangan roketnya dari luar kotak penalti.