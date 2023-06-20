Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Klub yang Siap Melakukan Apa pun demi Mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG, Nomor 1 Kampiun Liga Inggris 2022-2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:29 WIB
5 Klub yang Siap Melakukan Apa pun demi Mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG, Nomor 1 Kampiun Liga Inggris 2022-2023
Berikut 5 klub yang siap lakukan apa pun untuk datangkan Kylian Mbappe dari PSG (Foto: Reuters)
SEBANYAK 5 klub yang siap melakukan apa pun demi mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG akan dibahas di sini. Seperti yang diketahui, Mbappe memutuskan akan tetap bertahan di PSG musim 2023-2024, namun tidak untuk musim panas 2024 saat kontraknya bersama Le Parisiens -julukan PSG- berakhir.

Menanggapi hal tersebut, PSG berusaha mengantisipasi kepergian Kylian Mbappe secara gratis. Manajemen PSG diketahui saat ini tengah menawarkan Mbappe ke berbagai klub top Eropa guna mendapat keuntungan dari transfer pemain Timnas Prancis itu.

Sayangnya hingga kini, belum ada kejelasan terkait masa depan Kylian Mbappe. Meski begitu, sejatinya ada beberapa klub yang bisa melakukan apapun untuk mendatangkan Mbappe jika mereka ingin. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 Klub yang Siap Melakukan Apa pun demi Mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG

5. Real Madrid

Real Madrid

Real Madrid menjadi kandidat paling kuat untuk mendapatkan tanda tangan Kylian Mbappe. Seperti yang diketahui, Mbappe menjadi pemain paling diincar Los Blancos -julukan Real Madrid- dalam beberapa tahun terakhir untuk menciptakan era Los Galacticos yang baru.

Dengan kepergian Karim Benzema ke Al Ittihad pada musim panas 2023, Kylian Mbappe dapat menjadi opsi yang sejalan dengan keinginan Real Madrid. Berapapun harga yang dipatok PSG, sepertinya tidak akan sulit bagi Real Madrid untuk menebusnya.

4. Manchester United

Manchester United

Manchester United menjalani musim yang luar biasa di bawah asuhan pelatih anyar mereka, Erik Ten Hag. Akan tetapi lini serang tim berjuluk Setan Merah itu belum cukup tajam untuk bisa meraih gelar Liga Inggris maupun Eropa.

Oleh karena itu, dengan kekayaan yang mereka punya, mendatangkan Kylian Mbappe dapat menjadi investasi terbaik yang bisa Manchester United ambil. Terlebih, kualitas Mbappe sudah tidak perlu diragukan lagi.

Halaman:
1 2 3
      
