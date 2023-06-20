Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Gila Cristian Romero di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Sosok yang Minta Jersey Elkan Baggott

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:07 WIB
Statistik Gila Cristian Romero di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Sosok yang Minta Jersey Elkan Baggott
Cristian Romero kala tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Instagram/@cutiromero2)
A
A
A

STATISTIK gila Cristian Romero, sosok yang minta jersey Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Sekadar diketahui, Cristian Romero diduga lebih dulu mengajak Elkan Baggott untuk bertukar jersey.

Dalam video yang viral di media sosial, Cristian Romero terlihat melepas jerseynya duluan untuk diberikan kepada bek Ipswich Town itu. Alhasil, Elkan Baggott terlihat sedikit terkejut dengan permintaan bek Tottenham Hotspur tersebut.

Cristian Romero

Tak hanya itu, kedua pemain yang berkarier di Inggris tersebut juga tampak berbincang hangat di antara kerumunan pemain usai laga Timnas Indonesia vs Argentina. Di mana, laga tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 via gol Leandro Paredes dan Cristian Romero.

Duel bersejarah ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Luar biasanya, Cristian Romero telah mengukir statistik gila pada laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 tersebut.

Menurut laporan dari Albiceleste Talk, Cristian Romero sedikitnya telah mencatatkan tujuh statistik gemilang pada laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pertama, pemain Tottenham Hotspur itu mencetak satu gol kemenangan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina.

Kedua, Cristian Romero telah mencatatkan clearance terbanyak (2 kali). Ketiga, pemain 25 tahun ini telah menorehkan intersepsi terbanyak (3 kali). Keempat, Cristian Romero melakukan recovery terbanyak (5 kali).

Halaman:
1 2
      
