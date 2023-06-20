Sombongnya Cristiano Ronaldo Jelang Jalani Laga Ke-200 Bersama Timnas Portugal: Rekor yang Mengikuti Saya!

CRISTIANO Ronaldo bakal menjalani laga ke-200 bersama Timnas Portugal saat menghadapi Islandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Menjelang laga tersebut, pemain berjuluk CR7 itu melontarkan pernyataan sombong dengan menyebut rekor yang mengejarnya.

Untuk diketahui, Timnas Portugal bakal bentrok dengan Islandia di Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Laugardalsvollur, Reykjavik, Islandia, Rabu (21/6/2023) dini hari tepatnya pukul 01.45 WIB.

Menjelang menjalani laga ke-200 bersama Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo mengatakan jika pencapaian tersebut belum tentu bisa diraih semua pesepakbola. CR7 pun bertekad untuk mencetak gol di laga bersejarah tersebut.

"Mencapai 200 pertandingan internasional belum tentu bisa diraih semua pemain. Itu membuktikan cinta saya kepada negara dan tim ini," tegas atlet yang juga akrab disapa CR7 itu, dilansir dari Gulf Times, Selasa (20/6/2023).

"Akan sangat spektakuler jika saya bisa mencetak gol pada laga ke-200 pertandingan internasional itu," lanjutnya.

Sebagai informasi, Cristiano Ronaldo telah memecahkan rekor sebagai pesepakbola pria yang melakoni pertandingan internasional terbanyak dengan 197 laga pada Maret 2023 lalu saat Timnas Portugal menghadapi Liechtenstein. CR7 terus menambah jumlah capsnya dan akan mencapai 200 pada laga dini hari nanti.