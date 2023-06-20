Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sombongnya Cristiano Ronaldo Jelang Jalani Laga Ke-200 Bersama Timnas Portugal: Rekor yang Mengikuti Saya!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:03 WIB
Sombongnya Cristiano Ronaldo Jelang Jalani Laga Ke-200 Bersama Timnas Portugal: Rekor yang Mengikuti Saya!
Cristiano Ronaldo bakal jalani laga ke-200 bersama Timnas Portugal (Foto: Reuters)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo bakal menjalani laga ke-200 bersama Timnas Portugal saat menghadapi Islandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Menjelang laga tersebut, pemain berjuluk CR7 itu melontarkan pernyataan sombong dengan menyebut rekor yang mengejarnya.

Untuk diketahui, Timnas Portugal bakal bentrok dengan Islandia di Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Laugardalsvollur, Reykjavik, Islandia, Rabu (21/6/2023) dini hari tepatnya pukul 01.45 WIB.

Cristiano Ronaldo

Menjelang menjalani laga ke-200 bersama Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo mengatakan jika pencapaian tersebut belum tentu bisa diraih semua pesepakbola. CR7 pun bertekad untuk mencetak gol di laga bersejarah tersebut.

"Mencapai 200 pertandingan internasional belum tentu bisa diraih semua pemain. Itu membuktikan cinta saya kepada negara dan tim ini," tegas atlet yang juga akrab disapa CR7 itu, dilansir dari Gulf Times, Selasa (20/6/2023).

"Akan sangat spektakuler jika saya bisa mencetak gol pada laga ke-200 pertandingan internasional itu," lanjutnya.

Sebagai informasi, Cristiano Ronaldo telah memecahkan rekor sebagai pesepakbola pria yang melakoni pertandingan internasional terbanyak dengan 197 laga pada Maret 2023 lalu saat Timnas Portugal menghadapi Liechtenstein. CR7 terus menambah jumlah capsnya dan akan mencapai 200 pada laga dini hari nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
2 Beban Besar John Herdman di Timnas Indonesia, Sanggup?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement