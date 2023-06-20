Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curi Perhatian di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Jan Ethes Senang Bisa Dampingi Kiper Terbaik Dunia Emiliano Martinez

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:36 WIB
Curi Perhatian di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Jan Ethes Senang Bisa Dampingi Kiper Terbaik Dunia Emiliano Martinez
Jan Ethes digandeng Emiliano Martinez. (Foto: Instagram/@ibunegara.ri1)
JAKARTA – Cucu Presiden RI, Joko Widodo, yakni Jan Ethes, menjadi perhatian di laga Timnas Indonesia vs Argentina karena mendampingi kiper terbaik dunia, Emiliano Martinez. Jan Ethes pun mengaku senang bisa mendampingi Emiliano Martinez.

Ya, Jan Ethes mencuri perhatian masyarakat Indonesia pada laga Timnas Indonesia vs Argentina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Jan Ethes malam itu tidak hanya menonton langsung laga itu di SUGBK.

Jan Ethes

Cucu dari Presiden Jokowi itu juga ikut turun ke lapangan menjadi player escort atau pendamping pemain Timnas Argentina. Jan Ethes tepatnya mendampingi Emiliano Martinez.

Putra pertama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, itu tampak mengenakan baju, celana biru, serta sepatu putih seperti player escort lainnya. Jan Ethes pun tampak bersemangat mendampingi Emiliano Martinez.

Usai menjadi player escort, Jan Ethes langsung duduk bersama Presiden Jokowi untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan pasukan Lionel Scaloni itu. Dua gol Timnas Argentina sendiri dicetak oleh Leandro Paredes (38’) dan juga Cristian Romero (55’).

Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi dan Jan Ethes tampak bersemangat melihat Timnas Indonesia beraksi di lapangan. Beberapa kali dia tampak berteriak dan melompat serta bertepuk tangan memberi semangat kepada para pemain timnas Indonesia.

