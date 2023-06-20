Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nicolas Tagliafico Langsung Liburan ke Pulau Komodo Usai Argentina Kalahkan Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:34 WIB
Nicolas Tagliafico Langsung Liburan ke Pulau Komodo Usai Argentina Kalahkan Timnas Indonesia
Nicolas Tagliafico berlibur di Pulau Komodo kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Instagram/tagliafico3)
A
A
A

NICOLAS Tagliafico langsung liburan ke Pulau Komodo, Kepulauan Nusa Tenggara, Indonesia. Hal itu dilakukan bek kiri 30 tahun tersebut usai Timnas Argentina mengalahkan Timnas Indonesia dalam laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023.

Ya, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses membungkam Timnas Indonesia 2-0. Duel bersejarah ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina

Timnas Argentina yang menggempur pertahanan Timnas Indonesia baru bisa membuka keunggulan lewat tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38. Kemudian, La Albiceleste berhasil menutup kemenangan di babak kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Sayangnya, Nicolas Tagliafico tidak dimainkan pada laga bersejarah antara tim peringkat 149 dunia kontra ranking 1 dunia. Meski begitu, pemain milik Lyon itu langsung liburan ke Pulau Komodo sehari setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Kepastian itu diketahui dalam unggahan Instagram Stories Nicolas Tagliafico @tagliafico3. Dalam unggahan tersebut, pemain veteran La Albiceleste itu memamerkan dirinya sedang berlibur di atas air Pulau Komodo. Nampaknya, ia sangat menikmati keindahan pulau yang terkenal di Indonesia dan dunia itu.

"Pulau Komodo," tulis keterangan unggahan Nicolas Tagliafico di Instagram Storiesnya, dikutip Selasa (20/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/darren_flecther.jpg
5 Kandidat Kuat Pengganti Ruben Amorim di MU, Ada Legenda Kesayangan Publik Old Trafford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement