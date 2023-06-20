Nicolas Tagliafico Langsung Liburan ke Pulau Komodo Usai Argentina Kalahkan Timnas Indonesia

NICOLAS Tagliafico langsung liburan ke Pulau Komodo, Kepulauan Nusa Tenggara, Indonesia. Hal itu dilakukan bek kiri 30 tahun tersebut usai Timnas Argentina mengalahkan Timnas Indonesia dalam laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023.

Ya, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses membungkam Timnas Indonesia 2-0. Duel bersejarah ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina yang menggempur pertahanan Timnas Indonesia baru bisa membuka keunggulan lewat tendangan roket Leandro Paredes pada menit ke-38. Kemudian, La Albiceleste berhasil menutup kemenangan di babak kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Sayangnya, Nicolas Tagliafico tidak dimainkan pada laga bersejarah antara tim peringkat 149 dunia kontra ranking 1 dunia. Meski begitu, pemain milik Lyon itu langsung liburan ke Pulau Komodo sehari setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Kepastian itu diketahui dalam unggahan Instagram Stories Nicolas Tagliafico @tagliafico3. Dalam unggahan tersebut, pemain veteran La Albiceleste itu memamerkan dirinya sedang berlibur di atas air Pulau Komodo. Nampaknya, ia sangat menikmati keindahan pulau yang terkenal di Indonesia dan dunia itu.

"Pulau Komodo," tulis keterangan unggahan Nicolas Tagliafico di Instagram Storiesnya, dikutip Selasa (20/6/2023).