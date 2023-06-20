Kernet Bus Timnas Argentina Bongkar Aktivitas Julian Alvarez Cs di Bus Jelang Hadapi Timnas Indonesia: Ada yang Setel Lagu hingga Bercanda

KERNET bus Timnas Argentina, Rinaldi membongkar aktivitas Julian Alvarez cs di bus jelang menghadapi Timnas Indonesia dalam gelaran FIFA Matchday Juni 2023. Rinaldi mengatakan jika sejumlah pemain ada yang menyetel lagu hingga bercanda.

Seperti diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Argentina telah usai dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023). Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia dibuat bertekuk lutut usai kalah dengan skor 0-2.

Gol kemenangan Timnas Argentina dibuka lewat sepakan keras Leandro Paredes pada menit ke-38. Sedangkan gol kedua tim asuhan Lionel Scaloni itu dicetak via sundulan Cristian Romero di menit ke-56.

Terdapat kisah menarik yang diungkapkan kernet bus Timnas Argentina, Rinaldi. Dia mengaku tidak menyangka jika busnya akan membawa juara Piala Dunia 2022 itu.

"Kaget (saat dengar kabar akan jemput Timnas Argentina)," ucap Rinaldi saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI).

Lebih lanjut, Rinaldi membeberkan aktivitas skuad Timnas Argentina di bus saat berangkat ke SUGBK untuk menghadapi Timnas Indonesia. Rinaldi mengatakan jika pemain Timnas Argentina cukup heboh sehingga membuat suasana bus menjadi sangat hangat.