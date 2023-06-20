Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengenal Carlos Raul Sciucatti, Pemain Argentina yang Beragama Islam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:04 WIB
Mengenal Carlos Raul Sciucatti, Pemain Argentina yang Beragama Islam
Carlos Raul Sciucatti memeluk agama Islam. (Foto: Laman resmi Pondok Pesantren Assalam)
A
A
A

MENGENAL sosok Carlos Raul Sciucatti, pemain Argentina yang beragama Islam. Sosoknya menarik dikulik karena Argentina sendiri kini tengah ramai disorot karena baru saja menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Terlebih, hasil pertandingan menunjukkan Timnas Indonesia yang berperingkat 149 hanya kalah 0-2 dari Argentina yang notabene merupakan juara Piala Dunia 2022 dan memiliki skuad bertabur bintang. Gol kemenangan Tim Tango -julukan Timnas Argentina- ini dicetak oleh Leandro Paredes dan Cristian Romero.

Carlos Raul

Namun berbicara tentang Argentina, tahukah ada pemain sepakbola asal Argentina yang ternyata memutuskan untuk pindah kepercayaan menjadi beragama Islam saat di Indonesia? Dia adalah Carlos Raul Sciucatti.

Carlos lahir di Buenos Aires pada 7 Januari 1986. Seperti kebanyakan anak-anak di Argentina, Carlos menggeluti sepakbola sejak kecil.

Dirinya mulai bermain sebagai pesepakbola profesional dengan memperkuat Independente sejak 2006 hingga 2007. Setelah itu, Carlos mulai berkelana ke Kolombia dengan bergabung bersama Academia.

Hanya seumur jagung di Kolombia, Carlos kemudian memutuskan untuk menjajal kraier di Indonesia dan bergabung bersama Persijap Jepara pada 2008. Setahun berselang, dirinya pindah ke Persela Lamongan.

Halaman:
1 2
      
