BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bersinar di Timnas Indonesia, Elkan Baggott Main Reguler di Kasta Kedua Liga Inggris 2023-2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:50 WIB
Bersinar di Timnas Indonesia, Elkan Baggott Main Reguler di Kasta Kedua Liga Inggris 2023-2024?
Elkan Baggott harus berjuang untuk menjadi pemain reguler Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BERSINAR di Timnas Indonesia, Elkan Baggott resmi main reguler di kasta kedua Liga Inggris 2023-2024? Elkan Baggott baru saja mendapat sorotan setelah tampil gemilang di laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Ketangguhannya dalam menjaga setiap jengkal pertahanan Timnas Indonesia, membuat Elkan Baggott dipuji media yang biasa membahas pesepakbola muda berkualitas muda dari seluruh dunia, @risingballers.

Elkan Baggott

(Momen Elkan Baggott tukar baju dengan bek Timnas Argentina Cristian Romero. (Foto: Twitter/@FaktaSepakbola)

“Elkan Baggott yang baru berusia 20 tahun telah menunjukan performa terbaik untuk Timnas Indonesia saat bersua Argentina. Bahkan Cristian Romero dengan jelas memuji kinerja Elkan Baggott dan kemudian mereka bertukar baju di akhir pertandingan,” tulis akun @risingballers.

Dalam laga kontra Argentina, Elkan Baggott beberapa kali mematikan pemain-pemain Timnas Argentina, salah satunya Facundo Bounanotte. Bahkan di babak kedua, bek bertinggi badan 196 sentimeter ini hampir membobol gawang Argentina jika saja sundulannya tidak ditepis kiper Emiliano Martinez.

Hanya saja untuk bermain reguler sebagai pemain utama Ipswich Town, Elkan Baggott tak bisa bersandar kepada pujian di atas. Ia harus menaikkan kualitasnya demi mendapatkan tempat di tim utama, tepatnya bermain sebagai personel reguler.

Elkan Baggott saat ini berstatus sebagai personel Ipswich Town U-21. Bek 20 tahun ini tercatat baru mengemas dua penampilan bersama skuad senior Ipswich Town.



      
