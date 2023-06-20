Respons Ernando Ari Usai Bertukar Jersey dengan Emiliano Martinez Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Ernando Ari ketika tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Instagram/PSSI)

KIPER Timnas Indonesia, Ernando Ari merasa sangat senang bisa bertukar jersey dengan penjaga gawang Timnas Argentina, Emiliano Martinez kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pasalnya, Ernando Ari mengakui jika Emiliano Martinez merupakan salah satu kiper idolanya.

Sebagaimana diketahui, laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 telah usai dilaksanakan. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) malam WIB.

Dalam pertandingan itu, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina usai kalah dengan skor 0-2. Adapun dua gol kemenangan Argentina dicetak Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (56’).

Selepas pertandingan, para pemain dari kedua tim pun saling bertukar jersey. Dalam kesempatan itu, Ernando Ari berhasil bertukar jersey dengan kiper Argentina, Emiliano Martinez.

Ernando Ari mengatakan jika jersey Emiliano Martinez itu sangat spesial baginya. Hal tersebut tak lepas dari sosok Emiliano Martinez yang merupakan idolanya sekaligus jersey Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022.

"Sama-sama kiper, idola juga. Lumayan dapat jersey bintang tiga, ada tulisannya (Piala Dunia) 2022," ucap Ernando Ari di Jakarta, Senin (19/6/2023).