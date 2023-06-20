Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Vietnam U-17 vs Jepang di Piala Asia U-17 2023, Klik di Sini!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:21 WIB
LINK live streaming Timnas Vietnam U-17 vs Jepang di Piala Asia U-17 2023 dapat Anda ketahui dalam artikel Okezone. Gelaran Piala Asia U-17 2023 terus berlanjut hingga hari ini, Selasa (20/6/2023).

Pada hari ini, terdapat duel sengit yang mempertemukan Timnas Vietnam U-17 vs Jepang U-17. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Rajamangala Stadium, pukul 17.00 WIB.

Timnas Vietnam U-17

Sebelumnya, Timnas Vietnam U-17 gagal meraih hasil maksimal di matchday pertama Grup D kontra India U-17. Pada pertandingan yang berlangsung 17 Juni 2023 kemarin, Timnas Vietnam U-17 harus puas ditahan 1-1.

Sejatinya, Timnas Vietnam U-17 berhasil unggul lebih dulu pada menit 44 via gol Le Ding Long Vu. Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan setelah Malemngaba Singh mencetak gol pada menit 69.

Di sisi lain, Jepang U-17 juga mengalami nasib serupa seperti Timnas Vietnam U-17. Berhadapan dengan Uzbekistan U-17, Samurai Biru muda -julukan Jepang U-17- ditahan dengan skor 1-1.

Halaman:
1 2
      
