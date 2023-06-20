Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nama Shin Tae-yong Bergema Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:17 WIB
Nama Shin Tae-yong Bergema Kelar Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK
Shin Tae-yong kala mendampingi Timnas Indonesia berlaga. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

NAMA Shin Tae-yong bergema kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK. Suporter Timnas Indonesia tampak mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong karena sukses membuat Marc Klok cs bekerja ciamik di laga kontra Timnas Argentina.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menghadapi juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina, dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Shin Tae-yong

Dalam laga itu, Timnas Indonesia tumbang dengan skor 0-2 dari Timnas Argentina. Dua gol La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dicetak oleh Leandro Paredes (38’) dan juga Cristian Romero (55’).

Meski kalah, Timnas Indonesia tetap tuan pujian. Sebab, Asnawi Mangkualam dkk dinilai telah bekerja apik melawan tim juara dunia itu.

Bahkan, penampilan solid Timnas Indonesia di lini pertahanan sempat membuat para apemain Argentina tampak frustrasi karena sulit untuk mencetak gol. Gawang Ernando Ari sendiri baru bisa terjebol di menit ke-38.

Kinerja apik Timnas Indonesia pun membuat sosok sang pelatih, Shin Tae-yong, jadi sorotan. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu dinilai sudah menangani dengan baik skuad Garuda sehingga terus menunjukkan perkembangan dalam permainan.

Halaman:
1 2
      
