Detik-Detik Ivar Jenner Hampir Kalahkan Kiper Terbaik Piala Dunia 2022 Emiliano Martinez di FIFA Matchday Juni 2023

DETIK-detik Ivar Jenner hampir kalahkan kiper terbaik Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez, di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas Okezone di sini. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dipaksa menyerah 0-2 dari Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023.

Pertandingan bersejarah tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Praktis, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022 menguasai jalannya laga.

Namun, Timnas Argentina baru bisa membuka keunggulan lewat sepakan keras Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38. Setelah itu, La Albiceleste berhasil menggandakan skor di babak kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Tak ada lagi gol tambahan hingga laga berakhir meski sejumlah peluang didapatkan oleh kedua tim. Meski terus ditekan, Timnas Indonesia juga sesekali mendapatkan sejumlah peluang berbahaya yang berhasil merepotkan kiper Emiliano Martinez.

Salah satunya tembakan on target ke gawang Emiliano Martinez yang dilepaskan oleh pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Bukan hanya itu, gelandang berdarah Indonesia-Belanda ini hampir bisa merobek jala kiper terbaik Piala Dunia 2022 tersebut.

Momen tersebut terjadi pada akhir babak pertama tepatnya pada menit 45+4 menit. Kala itu, Timnas Indonesia memanfaatkan serangan balik cepat yang yang mampu menembus pertahanan La Albiceleste.