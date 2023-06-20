Momen Gemasnya Jan Ethes saat Dampingi Kiper Terbaik Dunia Emiliano Martinez di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

JAKARTA – Cucu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yakni Jan Ethes menjadi pusat perhatian di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina. Bagaimana tidak, Jan Ethes terlihat menggemaskan kala mendampingi kiper terbaik dunia, Emiliano Martinez saat memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ya, Jan Ethes bertugas menjadi pendamping pemain dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB kemarin. Menariknya, putra dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tersebut tidak mendamping penggawa skuad Garuda.

Melainkan Jan Ethes justru berdiri dan berjalan bersama kiper andalan Timnas Argentina, Emiliano Martinez. Tingkah laku Jan Ethes bersama pemain yang dinobatkan sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2022 tersebut itu pun sukses menarik perhatian netizen.

Pasalnya ada beberapa momen Jan Ethes seperti diajak berbicara dengan Emiliano Martinez. Komunikasi Jan Ethes dengan kiper Aston Villa itulah yang pada akhirnya membuat netizen gemas dengan tingkah cucu Jokowi tersebut.

Presiden Jokowi sendiri pun hadir di pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. Bersama ibu negara, Iriana, Presiden Jokowi tampak menikmati laga melawan sang juara Piala Dunia 2022.

Sayangnya, hasil akhirnya tak berakhir manis. Sebab Timnas Indonesia tumbang 0-2 di tangan pasukan Lionel Scaloni tersebut.