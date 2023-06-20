Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Gemasnya Jan Ethes saat Dampingi Kiper Terbaik Dunia Emiliano Martinez di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:30 WIB
Momen Gemasnya Jan Ethes saat Dampingi Kiper Terbaik Dunia Emiliano Martinez di Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Jan Ethes damping Emiliano Martinez di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Twitter/gibran_tweet)
A
A
A

JAKARTA – Cucu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yakni Jan Ethes menjadi pusat perhatian di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina. Bagaimana tidak, Jan Ethes terlihat menggemaskan kala mendampingi kiper terbaik dunia, Emiliano Martinez saat memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ya, Jan Ethes bertugas menjadi pendamping pemain dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB kemarin. Menariknya, putra dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tersebut tidak mendamping penggawa skuad Garuda.

Melainkan Jan Ethes justru berdiri dan berjalan bersama kiper andalan Timnas Argentina, Emiliano Martinez. Tingkah laku Jan Ethes bersama pemain yang dinobatkan sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2022 tersebut itu pun sukses menarik perhatian netizen.

Pasalnya ada beberapa momen Jan Ethes seperti diajak berbicara dengan Emiliano Martinez. Komunikasi Jan Ethes dengan kiper Aston Villa itulah yang pada akhirnya membuat netizen gemas dengan tingkah cucu Jokowi tersebut.

Jan Ethes bersama Emiliano Martinez

Presiden Jokowi sendiri pun hadir di pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. Bersama ibu negara, Iriana, Presiden Jokowi tampak menikmati laga melawan sang juara Piala Dunia 2022.

Sayangnya, hasil akhirnya tak berakhir manis. Sebab Timnas Indonesia tumbang 0-2 di tangan pasukan Lionel Scaloni tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193602/john_herdman_singkirkan_4_pelatih_lain_untuk_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_pssi-JZkb_large.jpg
Bocor! John Herdman Singkirkan 4 Pelatih untuk Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193592/john_herdman_bisa_andalkan_asisten_pelatih_lokal_timnas_indonesia_pssi-kyXP_large.jpg
3 Calon Asisten Pelatih Lokal John Herdman di Timnas Indonesia, Nomor 1 Kurniawan Dwi Yulianto!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Turun Tangan, Real Madrid Ajukan Rp2,3 Triliun untuk Gelandang Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement