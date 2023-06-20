Gara-Gara Dipuji Pelatih Juara Dunia Argentina, Publik Vietnam Iri dan Panas dengan Timnas Indonesia

GARA-gara dipuji pelatih juara dunia Argentina, publik Vietnam iri dan panas dengan Timnas Indonesia. Publik Vietnam yang dimaksud adalah salah satu media lokal Vietnam yakni Soha.nn yang turut menyoroti sanjungan pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, terhadap Timnas Indonesia.

Sekadar diketahui, Lionel Scaloni yang membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 sempat memuji Timnas Indonesia. Juru taktik 45 tahun ini secara blak-blakan menyebut skuad Garuda- julukan Timnas Indonesia- memiliki kualitas dan teknik bermain yang bagus.

(Media Vietnam iri dengan Timnas Indonesia yang dipuji Lionel Scaloni)

"Timnas Indonesia adalah tim yang memiliki kualitas dan teknik yang bagus," ungkap Lionel Scaloni dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina yang dihadiri Okezone di Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023.

"Tidak akan mudah bagi kami menghadapi Indonesia. Akan ada tujuh atau delapan pergantian di pertandingan berikutnya," tambahnya.

Setelah adanya pujian khusus Lionel Scaloni untuk Timnas Indonesia, salah satu media Vietnam yakni Soha.vn seolah iri dan panas terhadap Timnas Indonesia mendengar pernyataan pelatih juara Piala Dunia 2022 itu. Rasa iri itu diungkapkan Soha.vn dengan pernyataan yang menyindir Timnas Indonesia.

Dalam pernyataannya, Soha.vn menyarankan agar Timnas Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup melawan Argentina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dituntut berpikir keras meracik strategi agar duel bersejarah ini tak berakhir lebih cepat.