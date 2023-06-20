Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Dipuji Pelatih Juara Dunia Argentina, Publik Vietnam Iri dan Panas dengan Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:30 WIB
Gara-Gara Dipuji Pelatih Juara Dunia Argentina, Publik Vietnam Iri dan Panas dengan Timnas Indonesia
Timnas Indonesia sanggup menyulitkan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara dipuji pelatih juara dunia Argentina, publik Vietnam iri dan panas dengan Timnas Indonesia. Publik Vietnam yang dimaksud adalah salah satu media lokal Vietnam yakni Soha.nn yang turut menyoroti sanjungan pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, terhadap Timnas Indonesia.

Sekadar diketahui, Lionel Scaloni yang membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 sempat memuji Timnas Indonesia. Juru taktik 45 tahun ini secara blak-blakan menyebut skuad Garuda- julukan Timnas Indonesia- memiliki kualitas dan teknik bermain yang bagus.

Media Vietnam iri dengan Timnas Indonesia

(Media Vietnam iri dengan Timnas Indonesia yang dipuji Lionel Scaloni)

"Timnas Indonesia adalah tim yang memiliki kualitas dan teknik yang bagus," ungkap Lionel Scaloni dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina yang dihadiri Okezone di Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023.

"Tidak akan mudah bagi kami menghadapi Indonesia. Akan ada tujuh atau delapan pergantian di pertandingan berikutnya," tambahnya.

Setelah adanya pujian khusus Lionel Scaloni untuk Timnas Indonesia, salah satu media Vietnam yakni Soha.vn seolah iri dan panas terhadap Timnas Indonesia mendengar pernyataan pelatih juara Piala Dunia 2022 itu. Rasa iri itu diungkapkan Soha.vn dengan pernyataan yang menyindir Timnas Indonesia.

Dalam pernyataannya, Soha.vn menyarankan agar Timnas Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup melawan Argentina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dituntut berpikir keras meracik strategi agar duel bersejarah ini tak berakhir lebih cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193602/john_herdman_singkirkan_4_pelatih_lain_untuk_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_pssi-JZkb_large.jpg
Bocor! John Herdman Singkirkan 4 Pelatih untuk Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193592/john_herdman_bisa_andalkan_asisten_pelatih_lokal_timnas_indonesia_pssi-kyXP_large.jpg
3 Calon Asisten Pelatih Lokal John Herdman di Timnas Indonesia, Nomor 1 Kurniawan Dwi Yulianto!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/ezra_walian_persik_kediri.jpg
Kepada Ajax, Ezra Walian Bicara Jujur soal Pilihan Bela Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement