HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jersey Timnas Indonesia-nya Diminta Cristian Romero, Elkan Baggott Disebut Buka Jalan Pemain Indonesia Barkarier di Eropa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:14 WIB
Jersey Timnas Indonesia-nya Diminta Cristian Romero, Elkan Baggott Disebut Buka Jalan Pemain Indonesia Barkarier di Eropa!
Momen jersey Timnas Indonesia milik Elkan Baggott diminta Cristian Romero. (Foto: Twitter/@FaktaSepakbola)
A
A
A

JERSEY Timnas Indonesia-nya diminta bek Timnas Argentina Cristian Romero, Elkan Baggott disebut membuka jalan pemain-pemain Indonesia berkarier di Eropa. Pujian itu dilontarkan media asal Inggris yang biasa membahas para wonderkid dari seluruh dunia, @risingballers.

“Elkan Baggott yang baru berusia 20 tahun telah menunjukan performa terbaik untuk Timnas Indonesia saat bersua Timnas Argentina. Bahkan Cristian Romero dengan jelas memuji kinerja Elkan Baggott dan kemudian mereka bertukar baju di akhir pertandingan,” tulis akun @risingballers.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott dipuji @risingballers)

“Beberapa musim terakhir memperkuat Ipswich Town dan baru saja menjalani musim dengan status pinjaman di Cheltenham Town. Ia akan membuka jalan bagi talenta-talenta Indonesia lain untuk berkarier di Eropa,” tutup @risingballers

Elkan Baggott tampil kukuh di laga Timnas Indonesia vs Argentina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB. Bek milik Ipswich Town ini membentuk kolaborasi apik bersama dua bek Timnas Indonesia lainnya, yakni Rizky Ridho dan Jordi Amat.

Salah satu momen gemilang Elkan Baggott tersaji di babak pertama. Saat itu, bek bertinggi badan 196 sentimeter ini menggagalkan peluang emas winger Timnas Argentina, Facundo Bounanotte, yang sebelumnya telah menggocek kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari.

