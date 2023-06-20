Alexis Mac Allister Ucapkan Salam Perpisahan Usai Argentina Kalahkan Timnas Indonesia di SUGBK: Terima Kasih Indonesia

ALEXIS Mac Allister ucapkan salam perpisahan usai Argentina kalahkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Dalam pernyataannya, gelandang 24 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada Indonesia.

Sebagaimana diketahui, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sukses mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina baru bisa membuka keunggulan lewat sepakan keras Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38. Kemudian, La Albiceleste berhasil menggandakan skor di babak kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55.

Setelah mengalahkan Timnas Indonesia, skuad Timnas Argentina akan langsung pulang pada hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Kepastian itu diketahui dalam unggahan Instagram Storiesnya pribadi Alexis Mac Allister, @alemacalister tadi pagi.

Pada unggahannya, Alexis Mac Allister menunjukkan bahwa dirinya dan skuad Timnas Argentina lainnya sedang berada di pesawat. Menariknya, gelandang anyar Liverpool itu mengucapkan salam perpisahan dalam keterangannya tertulis di unggahan tersebut.

Alexis Mac Allister mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya di Timnas Argentina mendapatkan pengalaman baru setelah mengunjungi Indonesia dengan memiliki semangat tinggi. Bahkan, pemain 24 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada Indonesia.