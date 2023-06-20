Curi Perhatian, Alejandro Garnacho Like Cuitan Netizen Indonesia yang Pertanyakan Penyebab Wonderkid Manchester United Itu Disoraki di SUGBK

WONDERKID Manchester United, Alejandro Garnacho, curi perhatian kala mentas di laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Tak hanya kala beraksi di lapangan, dia juga jadi sorotan karena kedapatan menyukai cuitan netizen Indonesia yang mempertanyakan alasan Garnacho disoraki saat beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ya, Garnacho memang ikut membela Timnas Argentina kala beraksi di SUGBK, Jakarta, pada Sein 19 Juni 2023 malam WIB. Dia dimainkan pada menit ke-60 untu menggantikan Nico Gonzalez.

Masuknya Alejandro Garnacho ke lapangan langsung mendapat sorotan dari penonton. Teriakan “booo” langsung bergema di tribun penonton.

Tak hanya saat Alejandro Garnacho masuk ke lapangan, suporter yang menyaksikan langsung laga di stadion juga menerikkan boo setiap kali wonderkid Man United itu mengolah bola. Apalagi, Garnacho kerap terlibat duel sengit dengan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, di laga semalam.

Usai laga digelar, aksi Alejandro Garnacho pun turut ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Di tengah ramainya perbincangan itu, Garnacho mencuri perhatian karena kedapatan menyukai cuitan akun @samiiakbar. Akun itu diketahui mempertanyakan alasan Garnacho disoraki.

“Btw kenapa Garnacho kena boo???” cuit akun @samiiakbar.