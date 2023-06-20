Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curi Perhatian, Alejandro Garnacho Like Cuitan Netizen Indonesia yang Pertanyakan Penyebab Wonderkid Manchester United Itu Disoraki di SUGBK

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:00 WIB
Curi Perhatian, Alejandro Garnacho Like Cuitan Netizen Indonesia yang Pertanyakan Penyebab Wonderkid Manchester United Itu Disoraki di SUGBK
Alejandro Garnacho di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: AFA)
A
A
A

WONDERKID Manchester United, Alejandro Garnacho, curi perhatian kala mentas di laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Tak hanya kala beraksi di lapangan, dia juga jadi sorotan karena kedapatan menyukai cuitan netizen Indonesia yang mempertanyakan alasan Garnacho disoraki saat beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ya, Garnacho memang ikut membela Timnas Argentina kala beraksi di SUGBK, Jakarta, pada Sein 19 Juni 2023 malam WIB. Dia dimainkan pada menit ke-60 untu menggantikan Nico Gonzalez.

Alejandro Garnacho

Masuknya Alejandro Garnacho ke lapangan langsung mendapat sorotan dari penonton. Teriakan “booo” langsung bergema di tribun penonton.

Tak hanya saat Alejandro Garnacho masuk ke lapangan, suporter yang menyaksikan langsung laga di stadion juga menerikkan boo setiap kali wonderkid Man United itu mengolah bola. Apalagi, Garnacho kerap terlibat duel sengit dengan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, di laga semalam.

Usai laga digelar, aksi Alejandro Garnacho pun turut ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Di tengah ramainya perbincangan itu, Garnacho mencuri perhatian karena kedapatan menyukai cuitan akun @samiiakbar. Akun itu diketahui mempertanyakan alasan Garnacho disoraki.

“Btw kenapa Garnacho kena boo???” cuit akun @samiiakbar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
John Herdman Sebut Timnas Indonesia Mirip Kanada, Potensi Besar Jadi Daya Tarik Utama
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement