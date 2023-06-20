Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Langsung Perjuangan Timnas Indonesia Lawan Argentina, Hary Tanoesoedibjo: Suatu Kehormatan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:51 WIB
Saksikan Langsung Perjuangan Timnas Indonesia Lawan Argentina, Hary Tanoesoedibjo: Suatu Kehormatan!
Hary Tanoesoedibjo hadir di SUGBK untuk dukung Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: Instagram/hary.tanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menjadi salah satu dari puluhan ribu manusia yang hadir secara langsung menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia vs Argentina. Hary pun mengaku senang dan merasa terhormat karena dapat menonton laga secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

“Suatu kehormatan dapat menonton FIFA Friendly Match Argentina vs Timnas,” ujar Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan fotonya bersama Presiden Joko Widodo di SUGBK pada Instagram pribadinya, Selasa (20/06/2023).

Ya, Hary Tanoesoedibjo nonton bersama Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di SUGBK. Laga tersebut pun berlangsung pada Senin 19 Juni 2023.

Timnas Indonesia berstatus tuan rumah awalnya dapat memberikan perlawanan untuk skuad berjuluk La Albiceleste. Malahan para pemain depan Argentina sempat dibuat frustrasi karena belum bisa mencetak gol hingga laga memasuki menit 30.

Hary Tanoesoedibjo bersama Presiden Jokowi nonton laga Timnas Indonesia vs Argentina

Sayangnya, pertahanan Timnas Indonesia jebol juga pada menit 38. Adalah Leandro Paredes yang mencatatkan namanya di papan skor usai melepaskan tendangan super kencang dari luar kotak penalti.

Lalu Argentina menambahkan keunggulan lagi di babak kedua, tepatnya pada menit 55 lewat sundurkan Cristian Romero. Skor 2-0 itu pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Halaman:
1 2 3
      
