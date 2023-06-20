Media Inggris Puji Kualitas Elkan Baggott hingga Bikin Cristian Romero Minta Jersey Timnas Indonesia!

MEDIA Inggris yang biasa membahas pesepakbola muda berkualitas, @risingballers, memuji kualitas Elkan Baggott saat memperkuat Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB. @risingballers bahkan menyoroti momen ketika bek Timnas Argentina, Cristian Romero, meminta jersey Timnas Indonesia yang dikenakan Elkan Baggott di akhir laga.

Elkan Baggott yang baru berusia 20 tahun, mentas sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan bek jangkung bertinggi badan 196 sentimeter tersebut.

Bek milik Ipswich Town ini membentuk kolaborasi apik dengan dua bek Timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat dan Rizky Ridho, sepanjang pertandingan. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan pemain lain, aksi-aksi individu Elkan Baggott juga mengundang decak kagum.

Ia beberapa kali mematikan winger kanan Timnas Argentina, Facundo Bounanotte. Salah satunya terjadi di babak pertama saat Facundo Bounanotte yang berhasil menggocek kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, tinggal berhadapan dengan gawang.

Namun, tembakan winger Brighton & Hove Albion itu dapat dimentahkan Elkan Baggott, sehingga skor tetap sama kuat 0-0 saat itu. Selain itu di babak kedua, Elkan Baggott hampir membobol gawang Timnas Argentina kawalan Emiliano Martinez.

Memanafaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan, sundulan Elkan Baggott hampir meluncur mulus ke gawang Argentina. Beruntung dengan sigap, Emiliano Martinez menepis sundulan pemain yang merumput bersama Cheltenham Town di paruh kedua musim 2022-2023 ini.