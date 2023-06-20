Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Hary Tanoesoedibjo Sempat Foto Bersama Emiliano Martinez Dkk

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:26 WIB
Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Hary Tanoesoedibjo Sempat Foto Bersama Emiliano Martinez Dkk
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo foto bersama Timnas Argentina. (Foto: Instagram/hary.tanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo turut antusias menyambut pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina. Ia bahkan sempat berfoto dengan skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar tersebut.

Foto bareng tersebut tepatnya terjadi jelang Timnas Argentina bentrok dengan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Hary Tanoesoedibjo membagikan momen luar biasa itu di instagram pribadinya, @hary.tanoesoedibjo, pada Selasa (20/6/2023).

Kendati demikian, dalam keterangan foto tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) itu sejatinya foto bersama dengan skuad Argentina sehari sebelum pertandinga, yakni pada Minggu 18 Juni 2023. Terlihat di dalam foto ada beberapa pemain bintang Argentina seperti Rodrigo De Paul dan Emiliano Martinez.

“Sempat berfoto bersama pemain Argentina,” ujar Hary Tanoesoedibjo Instagram pribadinya, dikutip Selasa (20/06/2023).

Hary Tanoesoedibjo bersama Timnas Argentina

Laga Timnas Indonesia vs Argentina sendiri sudah digelar pada Senin 19 Juni 2023. Hasilnya, skuad Garuda tumbang 0-2 di tangan pasukan Lionel Scaloni tersebut.

Gol pertama Argentina dicetak oleh Leandro Paredes pada menit 38. Lalu gol kedua Argentina ditorehkan lewat sundurlan Cristian Romero di menit ke-55.

Halaman:
1 2
      
