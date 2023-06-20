Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bertukar Jersey, Elkan Baggott Termotivasi Ingin Ikuti Jejak Cristian Romero

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:04 WIB
Usai Bertukar Jersey, Elkan Baggott Termotivasi Ingin Ikuti Jejak Cristian Romero
Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott kini semakin termotivasi ingin bermain di Liga Inggris. Hal itu tak terlepas usai dirinya melihat sendiri betapa kuatnya pemain yang bermain di Liga Inggris, yakni Cristian Romero di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Seperti yang diketahui, Baggott dan Romero baru saja bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Hasilnya, skuad Garuda tumbang 0-2 dari sang juara Piala Dunia 2022 tersebut.

Usai laga, pemain Cheltenham Town FC itu mendatangi Romero untuk meminta jersey dari pemain Tottenham Hotspur tersebut. Menariknya, Romero ternyata juga meminta jersey dari Baggott.

Keramahan Romero lantas membuat Baggott semakin mengagumi bek Timnas Argentina tersebut. Ia pun mengaku semakin mengidolakan Romero dan makin tertarik juga bermain di Liga Inggris agar bisa menjadi kuat seperti pemain Tottenham itu.

Elkan Baggott tukar jersey dengan Cristian Romero

"Dia (Romero) sudah terbukti sebagai bek tengah di Liga Inggris yang sangat bagus," ucap Baggott di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu berharap bisa mengikuti jejak Romero menjadi sosok bek tangguh, kelak. Oleh karena itu, dia akan giat berlatih agar terus berkembang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193602/john_herdman_singkirkan_4_pelatih_lain_untuk_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_pssi-JZkb_large.jpg
Bocor! John Herdman Singkirkan 4 Pelatih untuk Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193592/john_herdman_bisa_andalkan_asisten_pelatih_lokal_timnas_indonesia_pssi-kyXP_large.jpg
3 Calon Asisten Pelatih Lokal John Herdman di Timnas Indonesia, Nomor 1 Kurniawan Dwi Yulianto!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
John Herdman Sebut Timnas Indonesia Mirip Kanada, Potensi Besar Jadi Daya Tarik Utama
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement