Usai Bertukar Jersey, Elkan Baggott Termotivasi Ingin Ikuti Jejak Cristian Romero

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott kini semakin termotivasi ingin bermain di Liga Inggris. Hal itu tak terlepas usai dirinya melihat sendiri betapa kuatnya pemain yang bermain di Liga Inggris, yakni Cristian Romero di laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Seperti yang diketahui, Baggott dan Romero baru saja bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Hasilnya, skuad Garuda tumbang 0-2 dari sang juara Piala Dunia 2022 tersebut.

Usai laga, pemain Cheltenham Town FC itu mendatangi Romero untuk meminta jersey dari pemain Tottenham Hotspur tersebut. Menariknya, Romero ternyata juga meminta jersey dari Baggott.

Keramahan Romero lantas membuat Baggott semakin mengagumi bek Timnas Argentina tersebut. Ia pun mengaku semakin mengidolakan Romero dan makin tertarik juga bermain di Liga Inggris agar bisa menjadi kuat seperti pemain Tottenham itu.

"Dia (Romero) sudah terbukti sebagai bek tengah di Liga Inggris yang sangat bagus," ucap Baggott di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu berharap bisa mengikuti jejak Romero menjadi sosok bek tangguh, kelak. Oleh karena itu, dia akan giat berlatih agar terus berkembang