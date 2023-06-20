Blak-blakan Shayne Pattynama, Ingin Belajar Skill Lemparan ke Dalam dari Pratama Arhan

Shayne Pattynama ingin belajar skill lemparan ke dalam dari Pratama Arhan (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)

PEMAIN Timnas Indonesia, Shayne Pattynama mengaku kagum dengan skill lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dirinya pun secara terang-terangan ingin mempelajari skill tersebut.

"Dia bisa ajarkan lemparan jauh seperti itu kepada saya. Itu lemparan yang bagus," ucap Shayne Pattynama.

Lebih jauh, pemain Viking FK itu mengatakan Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki Pratama Arhan. Sebab keahlian seperti itu tidak dimiliki semua pemain.

"Sangat beruntung punya dia (Pratama Arhan) dalam tim," katanya.

Belum lama ini Pratama Arhan memperlihatkan skill lemparan ke dalam miliknya di laga Timnas Indonesia vs Argentina, Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Pemain Tokyo Verdy itu tampil pada awal babak kedua, menggantikan Shayne Pattynama.

Bermain penuh di babak kedua, Pratama Arhan tercatat menciptakan lima lempar jauh berbahaya ke pertahanan Argentina. Salah satunya saat memberikan umpan kepada Elkan Baggott di dalam kotak penalti.