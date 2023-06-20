Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Blak-blakan Shayne Pattynama, Ingin Belajar Skill Lemparan ke Dalam dari Pratama Arhan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:18 WIB
Blak-blakan Shayne Pattynama, Ingin Belajar Skill Lemparan ke Dalam dari Pratama Arhan
Shayne Pattynama ingin belajar skill lemparan ke dalam dari Pratama Arhan (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Shayne Pattynama mengaku kagum dengan skill lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dirinya pun secara terang-terangan ingin mempelajari skill tersebut.

"Dia bisa ajarkan lemparan jauh seperti itu kepada saya. Itu lemparan yang bagus," ucap Shayne Pattynama.

Pratama Arhan

Lebih jauh, pemain Viking FK itu mengatakan Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki Pratama Arhan. Sebab keahlian seperti itu tidak dimiliki semua pemain.

"Sangat beruntung punya dia (Pratama Arhan) dalam tim," katanya.

Belum lama ini Pratama Arhan memperlihatkan skill lemparan ke dalam miliknya di laga Timnas Indonesia vs Argentina, Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Pemain Tokyo Verdy itu tampil pada awal babak kedua, menggantikan Shayne Pattynama.

Bermain penuh di babak kedua, Pratama Arhan tercatat menciptakan lima lempar jauh berbahaya ke pertahanan Argentina. Salah satunya saat memberikan umpan kepada Elkan Baggott di dalam kotak penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement