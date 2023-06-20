Momen Marselino Ferdinan Gocek Alejandro Garnacho di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Pemain Timnas Argentina, Alejandro Garnacho saat bermain melawan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/afaseleccion)

ADA banyak momen menarik yang terjadi di sepanjang pertandingan antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB kemarin. Salah satunya adalah momen penggawa Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan menggocek pemain Argentina, Alejandro Garnacho.

Marselino bisa dikatakan menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang paling bersinar pada pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut. Ia banyak memperlihatkan skill-skillnya hingga membuat para pemain La Albiceleste kesulitan.

Termasuk Garnacho, pemain Manchester United itu pun dibuat kewalahan menghadapi Marselino. Ada satu momen, Marselino sukses menggocek Garnacho.

Bahkan sebelum gocekan maut di pinggir lapangan tersebut, bola Garnacho awalnya direbut dulu oleh Marselino. Jadi, di momen tersebut Garnacho sejatinya dipermalukan pemain KMSK Deinze itu sebanyak dua kali.

Menariknya, tak hanya Marselino yang sukses meredam permainan Garnacho. Wingback kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam pun berhasil menjaga permainan Garnacho dengan baik.

Beberapa kali kapten skuad Garuda itu berhasil merebut bola dan menghentikan Garnacho. Alhasil, Garnacho yang baru masuk di menit 60 itu pun tak dapat berbuat banyak.