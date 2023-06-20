Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Marselino Ferdinan Gocek Alejandro Garnacho di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:55 WIB
Momen Marselino Ferdinan Gocek Alejandro Garnacho di Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Pemain Timnas Argentina, Alejandro Garnacho saat bermain melawan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

ADA banyak momen menarik yang terjadi di sepanjang pertandingan antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB kemarin. Salah satunya adalah momen penggawa Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan menggocek pemain Argentina, Alejandro Garnacho.

Marselino bisa dikatakan menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang paling bersinar pada pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut. Ia banyak memperlihatkan skill-skillnya hingga membuat para pemain La Albiceleste kesulitan.

Termasuk Garnacho, pemain Manchester United itu pun dibuat kewalahan menghadapi Marselino. Ada satu momen, Marselino sukses menggocek Garnacho.

Bahkan sebelum gocekan maut di pinggir lapangan tersebut, bola Garnacho awalnya direbut dulu oleh Marselino. Jadi, di momen tersebut Garnacho sejatinya dipermalukan pemain KMSK Deinze itu sebanyak dua kali.

Momen Marseloni menggocek Alejandro Garnacho

Menariknya, tak hanya Marselino yang sukses meredam permainan Garnacho. Wingback kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam pun berhasil menjaga permainan Garnacho dengan baik.

Beberapa kali kapten skuad Garuda itu berhasil merebut bola dan menghentikan Garnacho. Alhasil, Garnacho yang baru masuk di menit 60 itu pun tak dapat berbuat banyak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193564/john_herdman_lebih_dulu_belajar_budaya_lokal_sebelum_melatih_timnas_indonesia_fifacom-ZiEs_large.jpg
Ikuti Shin Tae-yong, John Herdman Pelajari Budaya Lokal Sebelum Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193562/john_herdman_berpotensi_panggil_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifacom-lCw7_large.jpg
John Herdman Bahagia, Calon Pemain Termahal Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah Cetak Assist di Liga Inggris 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662693/arthur-irawan-harap-john-herdman-bisa-persembahkan-prestasi-untuk-timnas-indonesia-pet.webp
Arthur Irawan Harap John Herdman Bisa Persembahkan Prestasi untuk Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persik vs Persib, Bojan Hodak Ketar-ketir Ancaman Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement