HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Level Negara ASEAN Masih Jauh Tertinggal Usai Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:30 WIB
Media Malaysia Sebut Level Negara ASEAN Masih Jauh Tertinggal Usai Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina
Suasana laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK. (Foto: Heru Haryono/MPI)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Malaysian Football League, menyebut level negara ASEAN masih jauh tertinggal usai Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Media tersebut menilai kekalahan yang baru saja diterima Timnas Indonesia menjadi bukti betapa kuatnya tim peringkat satu dunia tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Argentina kala melakoni laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023. Dalam laga tersebut bisa dikatakan Argentina pun turun dengan tim lapis kedua.

Pelatih Lionel Scaloni sengaja tak memainkan para pemain bintangnya. Sebut saja seperti Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez hanya duduk di bangku cadangan hingga pertandingan berakhir.

Bahkan sebelum laga tersebut berlangsung, Scaloni sudah memberikan megabintangnya, Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi untuk berlibur. Hal tersebut dilakukan karena Scaloni tahu betul tim lapis keduanya sudah cukup untuk menghadapi Timnas Indonesia yang merupakan penghuni peringkat 149 dunia.

Media Malaysia bahas hasil laga Timnas Indonesia vs Argentina

Benar saja, dalam pertandingan yang berlangsung malam kemarin, Argentina tampil luar biasa meski banyak mencadangkan pemain andalannya. Dua gol Argentina diciptakan oleh Leandro Paredes apda menit 38 dan Cristian Romero di menit 55.

Argentina toal mencetak 21 tembakan dan tujuh di antaranya tepat ke gawang. Sedangkan pasukan Shin Tae-yong hanya mampu mencetak lima tembakan dan dua yang tepat ke gawang.

Halaman:
1 2
      
