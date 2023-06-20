Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Puja-puji Lionel Scaloni untuk Timnas Indonesia Kelar Hadapi Argentina: Tim yang Kompak dan Sulit Dikalahkan!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |04:49 WIB
Puja-puji Lionel Scaloni untuk Timnas Indonesia Kelar Hadapi Argentina: Tim yang Kompak dan Sulit Dikalahkan!
Lionel Scaloni beri sanjungan untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@afaseleccion)
A
A
A

JURU taktik Argentina, Lionel Scaloni menyanjung permainan Timnas Indonesia. Menurutnya, Skuad Garuda merupakan tim yang kompak dan sulit dikalahkan. Meski pada akhirnya Argentina tetap mampu mencuri kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

“Karena mereka main kompak dan baik, jadi semuanya bisa bermain bagus, saya tidak ada tips atau apapun, karena Indonesia sudah bermain dengan baik,” ucap Scaloni usai pertandingan.

Timnas Indonesia vs Argentina

“Pertandingan seperti yang kami pikirkan sebelum bertanding. Tidak mudah, kami akan terus memberikan yang terbaik dalam pertandingan,” timpalnya.

Seperti diketahui, Senin, 19 Juni 2023 malam WIB, Argentina melawan Timnas Indonesia. Di laga itu, La Albiceleste (julukan Argentina) menang 2-0 atas Timnas Indonesia.

Argentina unggul lewat gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’). Kelar pertandingan, Scaloni memuji permainan Timnas Indonesia.

Ia menyinggung kembali pernyataannya yang menyebut Timnas Indonesia tim yang sulit dikalahkan. Dan ungkapannya terbukti benar, Timnas Indonesia bukan tim sembarangan, yang mudah dikalahkan.

