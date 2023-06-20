Kelar Timnas Indonesia Hadapi Argentina, Shin Tae-yong Bicara soal Piala Asia 2023

KELAR hadapi Argentina, Shin Tae-yong bicara soal kans Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menurutnya, Argentina memberikan pemainnya banyak pelajaran berharga, yang kian memicu kepercayaan diri Timnas Indonesia.

“Para pemain mulai paham positioning, mulai adaptasi dan mengerti, saya juga yakin Timnas Indonesia lebih percaya diri di Piala Asia nanti,” ucap Shin Tae-yong kelar laga.

Sayangnya saat menjamu Argentina, Timnas Indonesia gagal mendulang kemenangan. Skuad Garuda dipaksa menyerah dua gol tanpa balas di hadapan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Hasil tersebut memang di luar ekspektasi, mengingat level Timnas Indonesia dan Argentina cukup timpang. Argentina sendiri unggul 2-0 lewat gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’).

Shin Tae-yong pun menyebut Timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi Piala Asia 2023. Meski sebenarnya, masih banyak yang harus dibenahi ke depannya.

“Untuk pertahanan bisa dilihat dari skor, terlihat kita hanya kebobolan dua dan tim lawan tidak bisa menciptakan peluang,” lanjut Shin Tae-yong.