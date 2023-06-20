Hasil Timnas Prancis vs Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Gol Tunggal Kylian Mbappe Antar Les Bleus Menang 1-0!

HASIL Timnas Prancis vs Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berlangsung di Stade de France, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Yunani.

Gol semata wayang Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe melalui tiitk penalti pada menit ke-55. Atas kemenangan itu, Prancis masih ada di puncak klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan raihan 12 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Prancis mengawali babak pertama dengan penuh percaya diri. Kylian Mbappe didapuk mesin utama gedor utama Prancis untuk mencetak gol.

Namun upaya Prancis mencetak gol belum berbuah manis. Les Bleus (julukan Prancis) kerap menemui kebuntuan ketika hendak menjebol gawang lawan.

Sebaliknya Yunani terus terkukung dalam serangan Prancis. Mereka tak bisa berbuat banyak hingga menutup laga babak pertama dengan skor imbang tanpa gol.