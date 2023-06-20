Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Prancis vs Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Gol Tunggal Kylian Mbappe Antar Les Bleus Menang 1-0!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |03:49 WIB
Hasil Timnas Prancis vs Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Gol Tunggal Kylian Mbappe Antar Les Bleus Menang 1-0!
Timnas Prancis menang 1-0 atas Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Timnas Prancis vs Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berlangsung di Stade de France, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Yunani.

Gol semata wayang Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe melalui tiitk penalti pada menit ke-55. Atas kemenangan itu, Prancis masih ada di puncak klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan raihan 12 poin.

Prancis vs Yunani

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Prancis mengawali babak pertama dengan penuh percaya diri. Kylian Mbappe didapuk mesin utama gedor utama Prancis untuk mencetak gol.

Namun upaya Prancis mencetak gol belum berbuah manis. Les Bleus (julukan Prancis) kerap menemui kebuntuan ketika hendak menjebol gawang lawan.

Sebaliknya Yunani terus terkukung dalam serangan Prancis. Mereka tak bisa berbuat banyak hingga menutup laga babak pertama dengan skor imbang tanpa gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/penyerang_as_roma_paulo_dybala_kanan_kecewa_us.jpg
Gasperini Sentil Masalah Serius di Lini Depan AS Roma usai Kalah Tipis di Kandang Atalanta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement