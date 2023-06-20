Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Bikin Alejandro Garnacho Frustrasi, Shin Tae-yong: Dia Layak Dapat Pujian

Asnawi Mangkualam Bikin Alejandro Garnacho Frustrasi, Shin Tae-yong: Dia Layak Dapat Pujian
Asnawi Mangkualam tampil berani sepanjang 90 menit lawan Argentina (Foto: Instagram/@pssi)
KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam menarik perhatian publik sepakbola dunia. Bek milik Jeonnam Dragons itu tampil berani hingga membuat pemain Argentina, Alejandro Garnacho frustrasi melewati dirinya.

Bahkan, penampilan Asnawi Mangkualam disanjung oleh Shin Tae-yong. Tak hanya, Asnawi, Shin Tae-yong juga menyebut semua pemain Timnas Indonesia layak diacungi jempol.

Asnawi Mangkualam

“Asnawi kelihatan menonjol, dia memang bekerja keras hingga akhir jadi memang layak dipuji,” kata Shin Tae-yong kelar laga.

“Bukan Asnawi saja yang bagus. Marselino, Ernando, dan Ridho masih muda, tapi pemain muda sangat bekerja keras, dan instruksi saya dilaksanakan dengan baik,” timpalnya.

Sekadar informasi, Asnawi Mangkualam tampil 90 menit saat Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Namun sayangnya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Argentina.

Meski begitu, Timnas Indonesia tak bermain buruk. Terutama Asnawi Mangkualam, yang sepanjang laga tampil prima.

