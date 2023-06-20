Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Takluk 0-2 dari Argentina, Elkan Baggott Tetap Puas dengan Permainan Skuad Garuda!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |02:41 WIB
Timnas Indonesia Takluk 0-2 dari Argentina, Elkan Baggott Tetap Puas dengan Permainan Skuad Garuda!
Elkan Baggott tetap puas dengan penampilan Timnas Indonesia (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, Elkan Baggott tetap puas dengan penampilan timnya sepanjang 90 menit menginat lawan yang dihadapi berstatus juara Piala Dunia 2022.

"Ini sangat sulit. Namun, kami sebenarnya bermain cukup baik. Jadi (hasil) ini mengecewakan. Akan tetapi, (dari pertandingan ini) kami tahu bahwa kami sudah berada di jalur yang tepat," ucap Elkan Baggott kelar laga.

Elkan Baggott

Diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Argentina. Dua gol La Albiceleste -julukan Argentina- diciptakan Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’).

Elkan Baggott mengatakan rekan-rekannya sudah berjuang dengan sepenuh tenaga. Akan tetapi, kualitas Argentina memang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia.

"Saya merasa bahwa kami menunjukkan performa yang bagus saat melawan sang juara dunia," ucapnya

Halaman:
1 2
      
