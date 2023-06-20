Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Cuma Kecolongan 2 Gol dari Argentina, Shin Tae-yong Bilang Begini!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |01:28 WIB
Timnas Indonesia Cuma Kecolongan 2 Gol dari Argentina, Shin Tae-yong Bilang Begini!
Shin Tae-yong harap Timnas Indonesia banyak ambil pelajaran laga lawan Argentina (Foto: Maulana Yusuf/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia cuma kecolongan 2 gol ketika hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Hal itu membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bereaksi terhadap anak asuhnya.

Menurutnya, Marselino Ferdinan dkk banyak mengambil pelajaran dari pertandingan itu. Selain itu, Shin Tae-yong mengatakan kekalahan itu jadi pengalaman dan motivasi bagi Timnas Indonesia ke depannya.

Timnas Indonesia vs Argentina

“Selama dua hari ini saya analisa tim Argentina agar pemain menyesuaikan dan melaksanakan instruksi saya dengan sempurna,” kata Shin Tae-yong kelar laga.

“Tapi tetap banyak kekurangan jadi masih jauh perjalanan untuk berkembang,” imbuh eks pelatih Timnas Korea Selatan itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru kalah 0-2 dari Argentina, Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Argentina tidak diperkuat bintang-bintang terbaik seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, Paulo Dybala atau Lautarao Martinez. Namun Timnas Indonesia bisa membuat Argentina kerepotan hingga kesulitan mencetak banyak gol.

Halaman:
1 2
      
