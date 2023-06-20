Erick Thohir Beri Apresiasi Tinggi meski Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Argentina

Timnas Indonesia dapat apresiasi tinggi meski kalah 0-2 dari Argentina (Foto: Heru Haryono/Okezone)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir beri apresiasi tinggi meski Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menurutnya, hal itu sudah menunjukkan nyali besar Skuad Garuda di hadapan juara Piala Dunia 2022.

"Penampilan para pemain kita benar-benar mengubah semua sikap pesimistis sebelum duel. Bahkan semua sempat berharap seri. Hasil akhir memang kalah, apalagi kita lawan tim nomor satu dunia,” ucap Erick Thohir kelar laga.

“Tapi dengan skor yang sama saat mereka mengalahkan Australia, lalu pertahanan kita yang luar biasa, serta dua kali nyaris membuat gol, saya benar-benar salut," timpalnya.

Timnas Indonesia kecolongan dua gol lewat Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’). Kendati demikian, Timnas Indonesia bukan tanpa peluang.

Di pengujung babak pertama, Ivar Jenner sempat membuat Emiliano Martinez kerja keras. Kemudian pada menit ke-53 melalui lemparan jauh Pratama Arhan yang disundul Elkan Baggott pun membuat kiper Aston Villa itu harus jatuh bangun.

Sebab demikian, menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia tidak kalah mental dari Argentina. Lebih jauh, Erick Thohir berharap di laga internasional lainnya, Timnas Indonesia bisa bermain lebih menggila lagi.